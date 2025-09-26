Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, sporun paydaşlarına ziyaret etmeye, sporda yaşanan sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.

Bu çerçevede komite üyelerinden oluşan bir heyet Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti. CTP Lefkoşa Milletvekili, Spor Komitesi Başkanı Sami Özuslu, sporun paydaşlarını dinlemek ve olabilecek işbirliklerini konuşmak için ziyaretlerde bulunduklarını belirtirken “Sporu hep birlikte yönetmek zorundayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu yaptığı konuşmada federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verirken, plan ve hedeflerinden bahsetti. Abitoğlu, komitenin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Murat Tüzünkan ise federasyonun kısa, orta ve uzun vadeli vizyon çalışmasını komiteye aktardı.

CTP Lefkoşa Milletvekili, Spor Komitesi Başkanı Sami Özuslu, federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiklerini, ziyaretlerde konuşmaktan çok paydaşların yaşadıkları sıkıntıları dinlediklerini dile getirdi. Yapılan temaslardan çıkan belli başlı, net taleplerin olduğunu belirten Sami Özuslu, işin devlet bacağında ciddi motivasyon ve konsantrasyon eksiği olduğunu kaydetti.

Özuslu, parti olarak hedefin sporun daha fazla görünür, hükümet katında daha fazla ele alınır olması olduğunu vurgularken, “Sporu hep birlikte yönetmek zorundayız” ifadelerini kullandı.