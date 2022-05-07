Yıldız bisikletçimiz Emre Kaplan Türkiye Milli Takım kampında

Türkiye Bisiklet Federaysonu tarafından 25-27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın / Didim’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda Yıldız Erkek A kategorisinde Türkiye birincisi olan başarılı bisikletçimiz Emre Kaplan, Türkiye Milli Takım kampına katıldı.

Emre, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bu yıl Konya’da 5.’si düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları hazırlık programı çerçevesinde Konya’da 5 Mayıs’ta başlayan ve 13 Mayıs’a kadar sürecek kampta çalışmalarını Milli Takım ile sürdürecek.

15 Mayıs’ta Türkiye Şampiyonası’nda pedal çevirecek

Başarılı sporcumuz Milli Takım kampının ardından Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması kafilesine katılarak, 15 Mayıs’ta yapılacak olan Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programındaki '' Türkiye Şampiyonası 4. Etap 745.Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Karaman Yol Yarışları''ndamücadele edecek.

