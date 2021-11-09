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Tatar: Gençlerin sporda önünü açmak önemli

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Ersin Tatar,“Gençlerin spor alanında önünü açmak çok önemlidir. Sporcu gençlerimizle övünüyoruz.” açıklamasını yaptı

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Tatar: Gençlerin sporda önünü açmak önemli
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Serhat Deniz’i kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, tüm spor dallarına destek verdiklerini belirterek KKTC adına her türlü çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
KKTC’yi tanıtmanın ve gençlerin spor alanında önünü açmanın çok önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Sporcu gençlerimizle övünüyoruz” diyerek her alanda başarılı sporcuların olduğunu ve derneğin de bu çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.
Politik engellere aldırmadan yurt dışından da KKTC’ye gelip birçok organizasyona katılan sporcuların varlığının mutluluk verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. 


 
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