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Şenol Güneş'ten istifa kararı

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş idmana çıkmadı. Güneş'in istifa ettiği öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten istifa kararı
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Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.

Beşiktaş'ta Güneş bugün idmana da çıkmadı.

Beşiktaş yönetimi de olağanüstü seçim kararı aldı. Olağanüstü seçim için, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı. 

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şenol Güneş’e Emekleri İçin teşekkür ederiz. Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

41 maç
28 galibiyet
7 beraberlik
6 mağlubiyet

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