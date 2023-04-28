Şampiyon Melekler anısına Kickboks, Muaythai ve MMA şampiyonaları yapılıyor

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından Şampiyon Melekler Anısına 1.KKTC Ferdi Kickboks Şampiyonası, 1.KKTC Muaythai Şampiyonası ve 3.KKTC MMA Şampiyonası, 30 Nisan 2023, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda yapılıyor.

Bu yıl ilk kez Muaythai Şampiyonası ve Ferdi Kickboks Şampiyonası da düzenleniyor. Ferdi Kickboks Şampiyonasına Federasyona üye Derneklerin sporcuları yanında Özel Spor Salonlarında çalışan ve Ferdi Lisans sahip sporcular da katılabilecek. Müsabakalar, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler yaş gruplarında yapılacak. Kickboks Şampiyonasında Kick Light ve Low Kick disiplinlerinde, Muaythai Şampiyonasında B Class disiplininde ve MMA Şampiyonasında MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

