Özgür ve Aysel Gümüşlü, cimnastik antrenörlerine kurs verdi

Türkiye Milli Takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü, Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği 3. Kademe Antrenörlük Kursunun uygulamalı derslerinde, antrenörlere kurs verdi

KKTC Cimnastik Federasyonu yarışma organizasyonlarına devam ederken, antrenörlerin ve hakemlerin gelişimleri için de eğitim seminerleri düzenliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla antrenör kursu düzenledi. Antrenör kursu, Türkiye Cimnastik Federasyonu milli takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün katılımlarıyla 30 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde arasında yapıldı.

3. Kademe Antrenörlük Kursunun uygulamalı dersleri, İzmir’den gelen Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün kontrolünde, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. Cimnastik Federasyonu’na bağlı antrenörler kursa yoğun ilgi gösterirlerken, Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’den gelişimlerine katkı koyacak bilgiler edindiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün eğitim verecekleri antrenör kursu ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Türkiye Cimnastik Federasyonu milli takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün katılımlarıyla antrenör kursu düzenledik. Amacımız çocuklarımızın seviyelerini tespit etmek, hatalarını görmek ve gelişimlerini sağlarken, antrenörlerimizin seviyelerinin de yukarıya çekmektir. Kursumuzda eğitim veren Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün yanı sıra hocalarımızın ülkemize gelmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, başkan vekili İsmail Göktekin’e ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz.”



