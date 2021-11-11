Osman, Avrupa ikincisi

Osman Şanlısoy, U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde Avrupa ikincisi olurken, 13 ülkenin yarıştığı 2021 U23 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemiz açık ara birinciliği elde etti

Antalya’da devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonasında ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden Milli Sporcumuz Osman Şanlısoy, U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde Avrupa ikincisi oldu.

İki gün önce 8 Top Disiplininde Milli sporcumuz Mustafa Alnar’ın Şampiyonluğu sonrasında Osman Şanlısoy’un elde ettiği 9 Top İkinciliği toplam iki disiplinde gerçekleştirilen ve 13 ülkenin yarıştığı 2021 U23 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi açık ara birinciliğe taşıdı.

Milli Takımımız U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde çeyrek finale yine üç sporcu ile girmeyi başardı. Ancak 8 Top Disiplininde olduğu gibi güçlü sporcularımız çeyrek finalde birbirleriyle eşleştiler. Çeyrek finalde milli takım arkadaşı Mustafa Alnar ile eşleşen Osman Şanlısoy hızlı başladığı karşılaşmada önce 4 – 1 ardından 6 – 3 öne geçti. İki gün önce Avrupa Şampiyonluğunu ilan eden Mustafa Alnar toparlanarak 6 – 7 öne geçmeyi başardı. Osman Şanlısoy son periyotta üst üste 3 set alarak karşılaşmayı 9 – 7 kazandı.

Her iki disiplinde çeyrek finalde sporcularımızın birbirleri ile eşleşmesi her disiplinde ikişer madalya kazanma şansımızın önüne geçti. Bilge Alaçam ve Mustafa Alnar 9 Top Disiplinini Avrupa beşincisi olarak tamamladılar.

2021 U23 Kategorisi 9 Top Disiplini Avrupa ikincisi olan Osman Şanlısoy, geçmiş yıllarda iki kez Gençler Takımsal Avrupa Üçüncülüğü ve bir kez de Gençler Ferdi Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.

