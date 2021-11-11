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Osman, Avrupa ikincisi

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Osman Şanlısoy, U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde Avrupa ikincisi olurken, 13 ülkenin yarıştığı 2021 U23 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemiz açık ara birinciliği elde etti

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Osman, Avrupa ikincisi
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Antalya’da devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonasında ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden Milli Sporcumuz Osman Şanlısoy, U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde Avrupa ikincisi oldu.
İki gün önce 8 Top Disiplininde Milli sporcumuz Mustafa Alnar’ın Şampiyonluğu sonrasında Osman Şanlısoy’un elde ettiği 9 Top İkinciliği toplam iki disiplinde gerçekleştirilen ve 13 ülkenin yarıştığı 2021 U23 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi açık ara birinciliğe taşıdı.
Milli Takımımız U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde çeyrek finale yine üç sporcu ile girmeyi başardı. Ancak 8 Top Disiplininde olduğu gibi güçlü sporcularımız çeyrek finalde birbirleriyle eşleştiler. Çeyrek finalde milli takım arkadaşı Mustafa Alnar ile eşleşen Osman Şanlısoy hızlı başladığı karşılaşmada önce 4 – 1 ardından 6 – 3 öne geçti. İki gün önce Avrupa Şampiyonluğunu ilan eden Mustafa Alnar toparlanarak 6 – 7 öne geçmeyi başardı. Osman Şanlısoy son periyotta üst üste 3 set alarak karşılaşmayı 9 – 7 kazandı.
Her iki disiplinde çeyrek finalde sporcularımızın birbirleri ile eşleşmesi her disiplinde ikişer madalya kazanma şansımızın önüne geçti. Bilge Alaçam ve Mustafa Alnar 9 Top Disiplinini Avrupa beşincisi olarak tamamladılar.
2021 U23 Kategorisi 9 Top Disiplini Avrupa ikincisi olan Osman Şanlısoy, geçmiş yıllarda iki kez Gençler Takımsal Avrupa Üçüncülüğü ve bir kez de Gençler Ferdi Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.
 
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