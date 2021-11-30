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Mısır'da kulaç atacaklar

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Mısır'da kulaç atacaklar
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Kuzey Kıbrıs Su SporlarıFederasyonunun milli açık su yüzücüleri Doğukan Ulaç ve Hasan İlker, Mısır’da kulaç atacaklar.
Oceanman organizasyonun 15 – 16 Ekim 2021 tarihinde Alanya'daki yarışında ilk 10 da yer alarak Mısır'da düzenlenecek olan (SomaBay) Oceanman Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmışlardı.
35 ülke ve 2000 kişi arasında 10 km’de yarışacak olan sporcularımız Doğukan Ulaç ve Hasan İlker’in yarışları 4 Aralık 2021 Cumartesi KKTC saati 8.30’da başlayacak.
 
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