KTSYD’nin iletişim sponsoru KKTCELL

KTSYD ile Kuzey Kıbrıs Turkcell yapılan protokole göre KTSYD Genel Merkezi Konferans Salonu’na 50 mg. İnternet erişimi sağlandı ve canlı yayınlar yapılması konusunda hazır duruma getirildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kurumsal anlamda daha güçlü olmak için girişimlerini sürdürüyor. KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetimi bu bağlamda 4.5G ağına bağlanan ilk GSM şirketi olan KKTCELL ile yapılan görüşme sonrasında iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokole göre KTSYD Genel Merkezi Konferans Salonu’na 50 mg. İnternet erişimi sağlandı ve canlı yayınlar yapılması konusunda hazır duruma getirildi. Ayrıca KTSYD Genel Merkezi içindeki “Teknoloji Odası” da üyelerin çok yönlü kullanımı için donatıldı.

KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ikili görüşmede KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ilerleyen süreçte daha çok iş birliklerine imza atılması konusunda görüş birliğine vardılar.

Görüşmede KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile birlikte KTSYD Yönetim Kurlu üyeleri Ahmet Özsoy ve Necati Külahlılar da hazır bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile birlikte ise Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Marka İletişimi Uzmanları Gülten Karanfiloğlu, Selin Cansunar Üresin ve Ertan Berksu da görüşmede yer aldı.

ÖZSOY: KKTCELL İLE HIZIMIZA HIZ KATTIK

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, işbirliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, “40’ıncı yılını kutlayan KTSYD’nin ülkenin en önde gelen sivil toplum örgütü olduğunu, eski başkanları, yöneticileri ve üyeleri ile geçmişten günümüze çok güzel işlere imza attığını ve KKTCELL ile de yapılan işbirliği anlaşmasının bu güzel işlerin başında geldiğini” vurguladı.

“Ülkemizin 4.5G ağına bağlanan ilk GSM şirketi olan KKTCELL ile yapılan işbirliği anlaşmasının tüm üyelerimize güzel imkanlar sunacağını ve spor yazarlarının sağlıklı, hızlı iletişim kurma anlamında işini kolaylaştıracaktır” şeklinde konuşan Özsoy, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile tüm yönetici ve çalışanlarına derneğe gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki organizasyon ve toplantılarında KKTCELL’in gücünden faydalanacaklarını sözlerine ekledi.

KÜÇÜKÖZDEMİR: SPOR YAZARLARIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de konuşmasında “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak ülkemizde yıllardır sporumuzu da sporcumuzu da destekliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu işe emek veren spor yazarlarımız da bizler için çok değerli. Geçmişte de iş birliği yaptığımız KTSYD ile yine bu yıl çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 4.5G hızının gelmesiyle sanırım herkesten fazla siz değerli basın mensuplarımızın ve spor yazarımızın işleri kolaylaştı. Derneğe, sporu teknolojiyle birleştirerek kolaylaştırmak için bir Turkcell Teknoloji Odası da kurduk. Buradan güzel haberler servis edilmesini ayrıca ülkemizin spor anlamında gelişmesini ve desteklenmesini de yürekten diliyorum” dedi.

