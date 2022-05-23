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KTSYD Yönetim Kurulu ve Girne bölgesi üyeleri bir araya geldi

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KTSYD Yönetim Kurulu ve Girne bölgesi üyeleri bir araya geldi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde Girne bölgesi üyeleriyle bir araya geldi. Zeytinlik’te bulunan Archway Restaurant’ta gerçekleşen yemekli toplantıda konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, bölgesel ziyaretler kapsamında Girne bölgesi üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Futbol liglerinin tamamlanmasıyla basın etiği ve haber yazımı konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık verecekleri bir döneme gireceklerini söyleyen Gürkan,  tesisleşme anlamında da birtakım çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Girne bölgesi dernek üyeleri de bölgedeki tesislerde, basın mensupları için ayrılan alanların eksikliklerini içeren gözlemlerini, yönetim kurulu ile paylaştı.
Yönetim Kurulu daha önce Mağusa, Güzelyurt ve Lefke bölge toplantıları düzenleyerek üyelerle fikir alış verişinde bulunmuştu. Bölge toplantılarının ilerleyen günlerde devam edeceği duyuruldu.
 
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