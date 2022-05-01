Futbolcunun evlilik teklifi sahada olur

Aksa 1. Lig’de dün oynanan Yeni Boğaziçi – Mormenekşe bölge derbisi öncesinde tribünler duygusal anlara şahit oldu.

Yeni Boğaziçi takımının başarılı polis futbolcusu Ramadan Ağdaç, kız arkadaşı İzim Kaya’ya maç öncesinde aşkını ilan ederek evlilik teklifi yaptı.

Ramadan takım arkadaşlarının sahada açtığı evlenme teklifinin yazılı pankartın önünde kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifine evet diyen İzim’e alkışlarla Ramadan yüzüğü taktı.

