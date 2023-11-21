Bozatlı anısına kıracaklar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu eski mücahit komutanlarından Cahit Bozatlı anısına organizasyon düzenliyor.
Tüm bölge kulüplerinin katılacağı kırış müsabakaları Pazar günü saat 10:00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.
Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenecek ödül töreninde Cahit Bozatlı’nın ailesi tarafından verilecek.
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