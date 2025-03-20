KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, “Spor Bilgi Yönetim Sistemini” dünden itibaren sporseverlerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, sporun yaygınlaştırılması ve halkımızın sportif faaliyetlere kolay erişimini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldığı belirtildi. Spor Bilgi Yönetim Sistemi'nde yapılan ikinci aşama ile birlikte, federasyon, dernek ve kulüplerin takvim bilgileri artık kamuya açık olacak.

Bu güncellemeyle, spor basını ve halkımız, KKTC’deki tüm spor etkinliklerine tek bir platform üzerinden ulaşabilecek. Bu sayede, spor faaliyetlerine dair daha kapsamlı, güncel ve şeffaf bilgilere erişim sağlanacak ve sporun daha geniş kitlelere yayılması sağlanacak.

Sistem, organizasyonların tarih, yer ve diğer detaylarını içerecek ve sporseverlerin etkinlikler hakkında daha fazla bilgi edinmesini kolaylaştıracak. Ayrıca, Spor Bilgi Yönetim Sistemi’ne dahil olan federasyonlar, dernekler ve kulüpler, etkinliklerini daha görünür hale getirerek katılımcı sayısını artırabilecek.

Spor Dairesi Müdürlüğü, sporun daha şeffaf, erişilebilir ve organize bir şekilde ilerlemesini hedeflerken. bu güncellemenin, spor kültürünün gelişimine ve halkımızın spor etkinliklerine aktif katılımının teşvik edilmesine önemli katkı sağlayacağına inanılıyor.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de Spor Bilgi Yönetim Sistemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Spor Bilgi Yönetim Sistemi, vatandaşlarımızın spor etkinliklerine kolayca erişmesini sağlayacak ve sporu herkes için ulaşılabilir kılacaktır.” dedi.

Spor Bilgi Yönetim Sistemi’ne, takvim bölümü için (sporkktc.com/takvim) adresinden erişilebilecek. Vatandaşlarımız, platform üzerinden etkinliklere katılabilir ve güncel organizasyonları takip edebilir.