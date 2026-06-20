Rum Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu’nun eski Başkan Nikos Anastasiadis’in organize suç örgütü gibi hareket ettiği kanısına varmasının yankıları devam ediyor. Rum medyası yaşananları ‘utanç’ ve ‘rezalet’ olarak manşetlere taşıdı.

Rum yazar Giorgos Kallinikou, Fileleftheros’ta yer alan yazısında ‘Sicilya’daki Napoli’deki suç örgütlerinin yaşananlar karşısında saygı ile eğildiğini’ belirtti ve ‘’Güç suistimali. Kamu görevlisini rüşvetle etkileme. Rüşvet alma. Yargı kararlarını etkilemek için komplo. Çıkar ilişkileri. Suç gelirlerini aklama. Vergi kaçakçılığı. Zengin yabancılara karşılık kanunları çiğneyerek hizmet etme. Bunların hepsi ve daha fazlası tek bir raporda’’ dedi.

‘Mafya devleti’ raporunun içeriğinde yer alanlar karşısında şok olmadıklarını belirten Kallinikou, ‘’Yıllardır bunları yaşıyoruz. Sadece bıktık ve şimdi iğrençlik geri döndü. Öfke de aynı şekilde. Tekrar büyüyor. Kan yine başa sıçrıyor. Her mantıklı ve saygın vatandaş beyin kanamasını önlemeye çalışıyor’’ dedi. Rum yazar şöyle devam etti:

“Bu sefer daha da kötü. Bir kurum bunları resmen kaydediyor. İlk kez resmen, bir Cumhurbaşkanı (eski de olsa) odak noktasında. Nikos Anastasiadis, 7 olası cezai suçlamayla karşı karşıya. İlk kez resmen, bütün bir sistem kaydediliyor.

Bir şekilde kurumlar, bankacılık sistemi, Yargı mensupları, savcılar, avukatlar, bakanlar, milletvekilleri ve bağlantılı şirketler karışıyor. Sicilya’daki Cosa Nostra, daha da güçlü organize suç örgütü Ndrangheta (Calabria) ve Napoli’deki Camorra, raporu okudular ve saygı ile yazılanlar karşısında eğildiler.

Raporun sadece bir dosyasını okumak bile insanı yoğun bakım ünitesine düşürmeye yeter. Bu sözde Avrupa devletinde raporda yazılanlar korkunç. Nasıl korkmayalım? Hukuk Servisi’nin başında, cezai açıdan soruşturulan eski Cumhurbaşkanı’nın iki eski bakanı var.

Tam bir trajikomik durum. Siyasi ve kurumsal krizin tüm ihtişamıyla yaşandığı, kaosun hakim olduğu bir devlet. Ama başka seçenek yok, her şey derinlemesine araştırılmalı. Kıbrıs’ın dünyanın her köşesinde rezil olduğu o dönemden nihayet birilerinin yargı önüne çıkıp çıkmayacağı anlaşılmalı.”