Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devleti” adlı kitabında eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Rum hukukçu Hristoforos Hristofi’nin, Anastasiadis’in artık anayasal dokunulmazlığı ve görevden ayrıldıktan sonra hakkında ceza soruşturması yürütülmesine engel teşkil eden anayasal bir koruma bulunmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, yeterli delil olması halinde Anastasiadis aleyhinde cezai inceleme yapılmasının önünde hukuki bir engel olmayacağını ve Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin hazırladığı rapor ve bulguların, savcılık makamı niteliğindeki Hukuk Dairesi’ni (Başsavcılık) otomatik olarak bağlamayacağını kaydetti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Anayasası uyarınca, Başkan ve Başkan Yardımcısının görevde bulundukları süre zarfında cezai kovuşturmaya tabi tutulamayacağını belirten gazete, yargılamanın, vatana ihanet veya ağır ahlaki suçlar gibi istisnai durumlarda, belirli yargısal ve parlamenter prosedürlerin yerine getirilmesi halinde mümkün olabileceğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Anastasiadis’in önceki gün, bu konuyla ilgili basın toplantısını 23 Haziran’da düzenleyeceğini açıkladığını yazdı.