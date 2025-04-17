Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

Soyer Aksu: Cantuğ (3), İlan (6), Altay, Mert Aksu (6), Mehmet (6), Ata, Jean (2), Uche (17), Gedeon (20), Attila (7)

CL.G:Birliği: Chi (9), Walker (7), Hasan Kasap (7), Can (11), Yusuf Ovey (18), Hasan Debeş, Joshua (3), Diyar (3)

1.periyot: 13-7

İlk yarı: 33-25

Üçüncü periyot: 50-39

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi maçında Soyer Aksu, Güzelyurt Spor Salonu’nda karşılaştığı son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği 67-58 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın başından itibaren üstün olan Soyer Aksu ilk periyotu 13-7 devreyi de 33-25 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstün olan Soyer Aksu rakibinin yaklaşmasına izin vermeyerek maçı 67-58 kazandı ve altıncı maçında üçüncü galibiyetini aldı. Caesar Larnaka Gençler Birliği ise ligde dördüncü yenilgisini aldı.

Maçta Soyer Aksu adına Uche 17 sayı, 14 ribaund 21 verimlilik ve Gedeon 20 sayı, 18 verimlilikle maçta öne çıktılar. Ligde ilk yarının son maçı Cuma akşamı Gönyeli KoopBank – Base Basketbol arasında oynanacak.