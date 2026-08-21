Be arkadaşlar yaklaşık beş yıl var ikinci ince ava ilgi büyük doğrudur , Büyük avda cikla da aradığını bulamayan avcılarımız yaz avına yöneldi amma velakin biz de yerli avımızı korumayla müteşekkiliz, o yüzden yaz avı bir gün kısıtlandı diye bir birimizi kırmayalım hiç gerek yok.Hepimiz bir çatı altındayız. Çoluğumuz çocuğumuz avı videolardan izlemesin, tüm çabamız bu

Tüm avcılık camiasına sevgilerimi saygılarımı sunarım.

(Mustafa Topcu)

BEŞİNİ KOL YAPILANMASI: CTP milletvekili Asım Akansoy'un sorusu: "Tarikat ve cemaat yapılanmaları denetleniyor mu?.."

Güzel soru...

Ama şu soruyu da soracak bir seçilmiş hiç çıkmayacak mı:?:

"Beşinci Kol yapılanmaları denetleniyor mu?.."

"Bizi Türkiye'nin işgalinden kurtar" diye BM Genel Sekreteri'ne belgeli ve tanıklı biçimde yakaranlar, kendisinden ifade istenince de çıngar çıkartıp yine BM Genel Sekreteri'ne şikayette bulunanlar da türedi...

Üstelik ceplerinde "işgalci" dedikleri Türkiye'den sağlanan kaynaklardan yüklü maaşı bulunanlar ve Türkiye'nin cömert yatırımlarından nemalanlardır bunlar...

Beşinci Kol yapılanması artık bu boyutlarda..

Olası tarikat ve cemaat yapılanmalarından çok daha tehlikeli!..

Atatürkçü ve çağdaş Kıbrıs Türk halkı tarikat ve cemaat yapılanmalarına asla izim vermez... Karakteri buna uygun değil...

Gelin görün ki, aynı halk beşinci kol yapılanmalarına karşı duyarsız ve edilgen duruma getirildi...

Sözde demokrasi ve düşünce - ifade özgürlüğü adına...

(Ahmet Tolgay)

Avrupa Birliği İneklerin hatırına Çevre düzenlemelerinden uzaklaşıyor mu?

AB’nin yeni hayvancılık stratejisi, Avrupa tarımında önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Hayvancılık artık sadece emisyon, metan ve çevresel baskı üzerinden değil; gıda güvenliği, kırsal yaşam, stratejik özerklik, protein arzı ve mera yönetimi açısından da değerlendiriliyor. AB, inekleri ve hayvancılığı yalnızca azaltılması gereken bir sorun değil, doğru yönetilmesi gereken stratejik bir varlık olarak yeniden konumlandırıyor.

Bu yaklaşım Kıbrıs ve KKTC tarımı açısından da önemli mesajlar içeriyor. Yem bağımlılığı, küçük ölçekli üretim, mera yönetimi, hayvan sağlığı, izlenebilirlik ve AB standartlarına uyum artık daha kritik hale geliyor. Doğru hazırlanılırsa bu süreç; yerel yem üretimi, kaliteli hayvansal ürünler, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal kalkınma için fırsat olabilir. Hazırlıksız yakalanılırsa ise artan standartlar, maliyetler ve rekabet baskısı ciddi bir tehdit yaratacaktır.

(Niyazi Nizam)

Ekonomi Bakanı dün akaryakıtta fiyat değişebilir diyerek ön hazırlığını yaptı ve bu gece akaryakıta zam yaptı ! Yaparken de okka elinde tartıp biçti ! Az kaldı bu halk da sizi kantarda tartacak !

(Turgut Alas)

Tarlaları arsaları satarken insanların tek düşündüğü cebine ve banka hesabına ne kadar sterlin gireceğidir. Ben bunu satıyorum bu kadar nüfusa bu altyapı yeter mi ? Çöp hastahane okul yol trafik?

(Veli Kocaismail)