Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, kayıplar konusunda yaptığı açıklamada, en son kayıp bulunana kadar çabaların yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Haravgi gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Kayıp Yakınları Komitesi ve Yunan Kayıp Yakınları Komitesi ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Müsteşarı Marios Hartsiotis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki örgüt üyelerinin kayıplarla ilgili sorunları yeniden gündeme getirdiklerini belirtti.

Hartsiotis, kayıp yakınları örgütlerinin, kayıplar konusunun çözümüne yönelik çabaların desteklenmesi amacıyla uluslararası, Avrupa ve yerel düzeyde, Rum Yönetimi tarafından ileriye götürülen girişimler konusunda Hristodulidis tarafından bilgilendirildiğini de ifade etti.

Hartsiotis açıklamasında, ayrıca kayıplar konusunun, Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gündemine de getirileceğini söyledi.

Yunan Kayıp Yakınları Örgütü Başkanı Mari Kalburci görüşme sonrasında yaptığı açıklamada özlü ilerleme için önkoşulların yaratıldığını belirtti.

Kimyasal işleme maruz kalan kemik kalıntılarına yönelik kimlik tespitinin mümkün olması amacıyla çalışmaların hızlı bir şekilde ileriye götürüldüğünü belirten Kalburci, küçük kemik kalıntılarının incelenmesinin de devam ettiğini belirtti.

Bir soru üzerine Kalburci, ilaçlanmış kayıp kemiklerine ilişkin bir durumda, yüzde 99.9 başarı oranıyla, genetik profilinin oluşturulduğunu söyledi.

Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Nikos Sergidis ise somut yöntemlerin ileriye götürülmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Sergidis, kayıplar konusunda, uluslararası bilgilendirme kampanyası çerçevesinde Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun değerlendirileceğini de söyledi.