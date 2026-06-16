DOKTOR RAPORU

Bir haftadır Mahkemelere sunulan bir doktor raporu sosyal medyada tartışılıyor. İddialara göre bu raporda davalı kişiye bir ameliyat yapılmış ve” 90 gün kati istirahat” verilmişti. Aslında bütün hekimler bunun olamayacağını biliyordu. Zira yasal olarak bir özel hekimin ameliyat yapsa da kamuda geçerli olacak istirahat raporu süresi 21 günden fazla olamazdı. Eğer bu süreden fazla istirahat gerekiyorsa sağlık kurulundan geçmesi gerekirdi.

Yine de sessiz mi kalındı ? Tabi ki Hayır. Meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olayı hemen incelemeye aldı. Ve anlaşıldı ki sanık elindeki belge bir rapor değil, bir tavsiyeler listesiydi. Bunu her hekim yaptığı ameliyata göre matbu olarak hastalarına verebilirdi. Ama resmi bir Sağlık Raporu olarak da değerlendirilemezdi.

Nitekim gerçek bugün ortaya çıktı. Mahkeme de rayına girdi. Mesleğini icra ederken yaşadığı sıkıntı da hekim arkadaşın yanına kaldı.

(Bülent Dizdarlı)

Torunlarımı okuldan almak için hemen hemen her gün güneye geçerim ve bu amaç benim için ayrı bir heyecan taşır. Daha yola çıkmadan onları görecek olmanın mutluluğunu hissederim. Okul çıkışında yüzlerindeki gülümseme, koşarak bana gelişleri ve birlikte geçireceğimiz saatlerin düşüncesi içimi ısıtır. Bu nedenle güney Kıbrıs 'a yaptığım her yolculuk benim için sadece bir ulaşım değil, sevgiye ve aileme doğru yapılan anlamlı bir yolculuktur.

Bu yolculukların bir başka güzel yanı da trafikte hissettiğim huzurdur. Kıbrıs'ın kuzeyinden güneye geçtiğimde yolların düzeni ve sürücülerin kurallara daha fazla uyması hemen dikkatimi çeker.

Kuzeyde çoğu zaman sağdan soldan çıkabilecek araçlara, çemberlerde öncelik tanımayan saygısız ve sabırsız sürücülere ve makas atarak ilerleyenlere karşı sürekli tetikte olmak gerekiyor. Bu durum sürüşü keyiften çok dikkat ve mücadele gerektiren yorucu bir uğraşa dönüştürüyor ve kendi ülkemde yabancı hissediyorum aidiyet duygum azalıyor

Güneyde ise direksiyon başında kendimi daha rahat hissederim. Sürücüler arasındaki saygı ve kurallara uyma alışkanlığı güven duygusu yaratır. Böylece yolculuğun tadını çıkarabilir, çevreme daha sakin gözlerle bakabilir ve rahat hissederim...

İnsan kendini daha yakın hisseder oraya

Bence trafikte huzur, sadece asfaltın kalitesiyle değil, insanların birbirine gösterdiği saygıyla oluşur. Güney Kıbrıs'ta araba kullanırken hissettiğim rahatlık bunu bana her zaman hatırlatır. Kuzeyde ise yorucu stresli agresif bu ülkeye kendi kurallarını empoze etmeye çalışan yabancı insanların trafikte neden olduğu huzursuz bir duruma tanıklık etmek çok üzücü... yazik

(Sevgi Bayar)

KKTC de bazı iş yerlerinin döviz kuru, Merkez Bankası’ndan değil de hayal gücünden belirleniyor galiba. Bugün Korkuteli’ndeki benzinde euro 52 tl

(Hayrullah Erden)

Doğu Akdeniz yeniden hareketli. Enerji kaynakları konuşuluyor, deniz yetki alanları tartışılıyor, güvenlik dengeleri yeniden kuruluyor. Fransa bölgedeki varlığını güçlendirirken, Türkiye kendi jeopolitik alanını koruma ve genişletme çabasında. Kıbrıs ise bu iki hattın kesiştiği yerde bir ada olmaktan çok, küresel bir düğüm noktasına dönüşüyor.

​Ve bütün bu hareketliliğin içinde aynı tespit yeniden yapılıyor: “Geri dönülmez bir kırılma noktasındayız; tarihsel bir eşiğe gelindi.”

​Bu cümle jeopolitiğin değil, gecikmiş tarihin cümlesidir. Çünkü Kıbrıs’ta hiçbir şey yalnızca bugünün meselesi değildir. Her bugünün içinde eski bir kırılma, eski bir hafıza ve eski bir anlatı yeniden belirir. Bugün yeniden başlayan müzakere süreçleri de bu yüzden bir çözüm arayışından çok, ertelenmiş bir tarihle yeniden yüzleşme girişimidir.

​Ancak bu yüzleşmenin görünmeyen, saklanan bir tarafı vardır: Anlatıların ve o anlatıları yazan faillerin çatışması. Bugün Kıbrıs meselesinde iki egemen güç odaklı anlatı, Kıbrıslı Türklerin iradesini iki koldan kıskaca alıyor. Ve bu sıkışmışlık aşılmadan, Doğu Akdeniz'deki bu kördüğümün çözülmesi mümkün görünmüyor.

​(Güven Uludağ)

Facebook’a bakıyorum itibarı kalmamış ama maksat siyaset olsun diye sağa sola sataşan yazı yazan kimselere beğeni ve yorum dahi almıyor insanlar bunlardan sıkıldı hak aramak birilerini kiralayacak elde edilmez

(Yusuf Şanlıer)