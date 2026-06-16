Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa bölgesinden ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen plajın Gazimağusa bölgesinin güzel plajlarından olan Glapsides Plajı’nde dün sabah çekildiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi şezlongların arasında çöpler ve molozlar etrafa saçılmış durumda. Buradan sorumlu çalışanlar hergün akşam saatlerinde çevre temizliğini yaparak buradan ayrılıyor. Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi etraf çöp ve molozlara boğulmuş durumda” dediler.

Burada büyük bir ihtimalle geceleyin birilerinin keyif yaptığını ifade eden vatandaşlarımız “Geceleyin kumsalda keyif yapmak güzel ancak bu şekilde kirli bırakmak hiç hoş değil. Çevreye karşı biraz daha duyarlı olmamız lazım” diyerek bu görüntülerin morallerini bozduğunu söylediler.