Savaş yokken

15 gün boyunca sıfır su.

Bu bir “bakım çalışması” değil, yaşamın durmasıdır. Ve sıra dışıdır.

Planlayanların ne düşündüğünü gerçekten öğrenmek isterim.

Su ve elektrik altyapısı yerel yönetimlerin ötesinde, ulusal ölçekte ele alınması gereken hayati konulardır.

Öncelikle Devlete hükmedenlerin, hükümet edenlerin görevidir.

Yahu! Kıbrıs’ta “Ateşkes” ortamında yaşıyoruz!

Bir

Savaş çıksa ; resimdeki iki hedef imha edilse, yandık ki ne yandık!

Öyle mi?

“ABD” planı yok mu bu ülkeyi yönetenlerin?

Neyse konumuza dönelim.

Binlerce kişinin yaşadığı bir yerde insanlar suya bireysel çabayla ulaşmak zorunda kalıyorsa, bu bir hizmet aksaması değil, sistem sorunudur.

“Bozuk düzende düzgün çark olmaz” demiş Pir Sultan Abdal.

Bereketli günler dilerim.

(Eralp Şerifoğlu)

Taksicilerin isyanı var kaçak taṣımacılığa karṣı konuya tam hakim değilim. Ne kadar haklılar bilmiyorum ama muhtemelen haklı bir isyanları olduğunu düṣünüyorum.

Benim dikkatimi çeken ise esasen dünyanın hemen hemen heryerinde yaygın kullanımda olan Uber ve Bolt gibi uygulamalarin malesef ülkemizde hala olmayıṣı . Belki de dünya da nüfusa göre en çok otostop çekme olayı bizim ülkemizdedir ve her yıl en az 2-3 kiṣi otostop çekerken yollarda trafik kazasında hayatını kaybediyor daha gectigimiz ay yine böyle bir vakâ Girne Lefkosa yolunda yaṣandı ayrıca bu tür otostop olaylarinda hem otostopcu hem de onu almak için duran yardimsever iyi niyetli vatandas da tehlike altında olabiliyor bu ve benzeri örnekler de her sene ülkemizde yaṣanıyor. Taksi fiyatlarının yüksek olmasi ve toplu taımacılığın devlet ve belefiyeler tarafından yapılmamasından yeterli olmayıṣı da bunun en büyük sebeplerinden.

Bugunku bu taksici eylemi ile ilgili haberleri görünce aklıma bunlar geldi . Taksiciler acaba KKTC Uber ve Bolt gibi uygulamalar hayata geçerse o zaman ne yapacaklar? Tabi ki kimsenin magdur olmayacagı ve daha güvenli ve iṣlevsev çözümler üretebilecegimiz formuller lazım.

Listemde olan taksici arkadas varsa veya birileri bu yaziyla karsilasirsa bu konudaki fikir ve goruslerini yorum olarak altına yazmalarını rica ederim. Ne gibi fikirler ve öneriler var çok merak ediyorum.

(Tekin K. Birinci)

SAĞLIK :

Tekrar uzun uzun yazmaya gerek yok.

Sağlk BİR dir. Diğer özellikler, hasletler SIFIRDIR.

Bunların başına BİR sayısını koyarsanız anlam kazanır.

Tıp insan ömrünü uzatmıştır. Eskiden ortalama 45 yıl olan insan ömrü şimdi 70 şe çıkmıştır.

Ben mezarlık ziyaretlerinde. mezar taşları üzerindeki Rakamlardan yaşları hesaplarım. TAHMİNİ TABLO şöyledir.

1 _ 10 yaş gurubu. 0/0 3

11- 30 yaş grubu. 0/0. 10

31 - 50 yaş grubu. 0/0. 20

51 - 70 yaş grubu. 0/0. 45

71. - 90 yaş grubu. 0/0. 20

91 - 105 yaş grubu. 0/0. 2

Ancak, önemli olan yaşam süresi değil YAŞAM KALİTESİDİR.

70 yaşından sonra yaşam kalitesi hızlı bir düşüş göstermektedir.

Şu an çok yakın çevremde, etrafımızda :

Ağır Demas. 3 kişi ,bilinçsiz

Obez ve diyabet 1 kişi hareketsiz

Kanser. 2 kişi

Görme sorunlu 3 kişi.

Kalça kırığı, yürüme güçlüğü 3

Kas kemik ağrıları 4

Ülke genelinde Türkmenistanlı bakıcı yardımı ile yaşayan binlerce kişi var.

Sonuç olarak SAĞLIK POLİTİKASININ önce TEDAVİ !!! edilmesi gerekir.

TC radikal bir karar aldı :

Yaşlılara maaş artışı minimum

Doğum yapan hanımlara her çocuk için maaş ve 6 ay izin. Beylerin İzni de iki misli oldu.

Nüfusu gençleştirme politikası. Ne kadar doğru ? Bizde konuyu tartışmamız gerekir.

Öyle hastane yapmakla, her gün bir avuç hap içmekle, getirilen ilaçları çöpe atmakla, insanları Türkmenistanlı hanımların desteği ile sürüklemekle,

KALİTELİ YAŞAM OLMUYOR.

(Yücel Dolmacı)