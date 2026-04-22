Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda sebze, meyve yemenin artık lüks olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen domates reyonundaki 250 TL’lik fiyatın geçtiğimiz hafta sonu büyük bir süpermarketin fiyatı olduğunu belirten vatandaşımız, köylerde ise durumun daha vahim olduğunu fiyatın 270 TL’ye kadar yükseldiğini kaydettiler.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar domates fiyatının 100 TL civarında olduğunu bu yıl resmi verilere göre yıllık enflasyonun % 40’larda olmasına karşın domatesin fiyatının yüzde 150 zamlandığını ifade etti.

“Domates mi alıyoruz yoksa altın mı? anlamadık. Ancak bu fiyatları kim belirliyor, birileri açıklayabilir mi?” diyen vatandaşlarımız bizde de artık taneyle sebze alış-verişi döneminin başlayacağını belirttiler.

Öte yandan güneyde indirime girmeden domatesin fiyatının 89 cent yani 45 TL gibi bir fiyatla satıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız ”Yokuş aşağı freni patlamış kamyon gibi giderik vallahi. Kimse bu fiyatları sorgulamıyor. Bu fiyatla domates almak gerçektende yürek istiyor” diyerek sözlerini tamamladılar.