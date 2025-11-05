Öğrencilerimle birlikte St. Barnabas’ı ziyaret ettik. Yaklaşık iki saat boyunca oradaydık ve bu süre içinde 12 büyük tur otobüsü geldi.

Barnabas’ın tarihi önemi ortada. Böylesine değerli bir yeri korumak, güzelleştirmek, en azından örümcek ağlarından arındırmak bu kadar zor olmamalı. O plastik şeyler nedir yahuuu…

(Yetin Arslan)

Son 4 ayda 10.bin dolayında Araç ,KKTC maliyesine ,hesapta olmayan milyonlarca Sterling, gümrük, fon ve KDV ayrıca araç kayıt seyrüsefer ve bu araçların sigortalarından dolayı ,yine maliyeye KDV prim ve vergi aktarılmıştır. Buna raǧmen Maliye bakanı nasıl olur da yine İç borçlanmaya gider, anlamış değilim

(Ünsal Özbilenler)

GÜNEYDE OTEL ODALARINDA BİLE DENİZ SUYU KULLANILACAK: Bugün adamız için büyük ve yaşamsal önem arz eden su sorununa yeniden dönüyorum...

Güney Kıbrıs'ta alınmakta olan acil önlemler bağlamında bir dönüş...

Bugünkü Rum basınını inceleyenler yine bu konuda ilginç gelişmelerle yüzleşecekler...

Bunlardan biri de şu: Rum Tarım Bakanı Mariya Panayotu, Rum Meclisi Maliye Komitesine sunduğu raporda Bakanlığının bütçesinin 3'te birinden fazlasının su geliştirme projesine harcanacağını bildirdi...

Toplam 552 buçuk milyon avroluk harcamanın 38 milyon avrosu da AB'den karşılanacak...

Devasa cihazlarla deniz suyunu arındırma hamlesinin yanı sıra şebekelerdeki su kaybının tespiti ve giderilmesi için yoğun çalışmalar başlatan Rum Tarım Bakanlığı, otel odalarında da arıtılmış deniz suyu kullanılmasını sağlayacak...

Bu amaçla otel odalarına küçük ölçekli tuzdan arındırma üniteleri kurulacak...

Peki biz Anadolu'dan gelen suyu hovardaca kullanırken, tasarruf adına ya da yerel su geliştirme projeleri için ne yapıyoruz?.. Hiç bir şey.. Maalesef!.

Anadolu'dan gelen suyun aksaması ya da durması halinde halimizin ne olacağını şapkamızı önümüze koyup aşırı ciddiyetle düşünmemiz gerekir...

(Ahmet Tolgay)

İstatistik kurulu sihirbazlara bile taş çıkartacak bir olayda 'Şapkadan tavşan' çıkarttı.

Herşeyimizi Türkiye'den ithal ettiğimiz noktada TUİK Türkiye'deki enflasyonu yüzde 2.55 ENAG yüzde 3.74 açıklarken bizim İstatistik kurumu yüzde 1.09 olarak açıkladı.

Farka bakın soldan itibaren Dikili Taş altında hizaya gelin demeyeceğim. Ama kaybettiğiniz utanma duygusunu bir zahmet arayıp bulun diyeceğim.

Hayat Pahalılığını düşük göstertmek için 'GÜLÜNÇ' duruma düşeceğinize başka formüller üreterek onun arkasına saklanın.

Padişahın palyoçosu bile padişahı güldürmek için bu kadarını bile düşünemezken, sizler padişahı geçtim halkı bile kasıklarını tutarak kahkahalar ile güldürmektesiniz.

Ya fakir devletimiz hayat pahalılığı yükünü kaldıramıyor ve bu konuda sizden destek istedi. Ki ey halkım cep tıngır mıngır ediyor bize yardımcı olun demek yerine bu yolu seçti. Yada siz padişahınıza şirin gözükmek için böylesi gülünç duruma düşüyorsunuz.

Uganda ,Cibuti gibi ülkelerde olsanız hakkınız sanırım eşek sudan gelinceye kadar dayak olurdu.

Ayşaba be arkadaşlar istifa edip gidin. Bu millet de sizden kurtulsun diyor.

(Taner Ulutaş)