Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa’da sakin bir çevre duyarlısı vatandaşımız, insanlarımızın kendi yaşadıkları bile artık çöplüğe döndürmeye başladığını gözlemlediğini söyleyerek bu konuda geçtiğimiz gün fotoğrafladığı bir bölgeyi bizlerle paylaşarak sitem etti.

Fotoğrafta görülen yerin Gazimağusa’nın Yenişehir bölgesindeki yurt binalarının arkası olduğunu söyleyen vatandaşımız bazı duyarsız kişilerin çevreyi kirletmek için ellerinden geleni yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Evlerindeki molozları, çöpleri, çeşitli atıkları mahallenin arka sokağında boş araziye bırakan bazı kişilerin kendilerince temizlik yaptığını dile getiren vatandaşımız, “Buraya evsel atıklarını, çöplerini bırakanların evlerinin halini düşünemiyorum. Herhalde evleri de böyle çöplük gibidir” dedi.

Bu kişileri çaydırmak adına artık Belediyenin ceza kesme sistemine geçmesinin şart olduğunu vurgulayan vatandaşımız “Bu çöpleri atanları tespit edip cezalandırmamaları halinde, burayı kirletenler bunu alışkanlık haline getireceklerdir. Bu nedenle mutlaka bu şekilde çevreyi kirletenler cezalandırılmalıdır” diyerek yetkilileri göreve davet etti.