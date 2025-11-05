Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan çöp ve moloz yığınlarının doğayı mahvettiğini ancak bu yetmezmiş gibi şehir içlerinde de bu çöp ve molozların çok çirkin görüntüler ortaya çıkardığını söyleyerek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyan ettiler.

Fotoğrafta görülen çöp ve moloz yığının Mağusa’da DAÜ yakınlarındaki bir sokaktan çekildiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu çöp ve molozların yeri kaldırım veyahut park alanı mı? Burada her gün onlarca kişi yürüyüş yapıyor. Çocuklar vakit geçiriyor. Bu çöp ve molozlardan dolayı birileri düşüp yaralansan sorumlusu kim olacak” diye sorguladılar.

Avrupa’da bu işler için konteyner çöpler kiralanarak inşaatlardan çıkan moloz ve çöplerin bunlara döküldüğünü söyleyen vatandaşlarımız, ancak bizim ülkemizde sokak ortasına bırakıldığını ifade ederek “Hiç akıllanmayacağız. Hiç modernleşmeyeceğiz. O kadar üniversite mezunu insanımız var ancak halen uygar bir toplum olamadık” diyerek sözlerini tamamladılar.