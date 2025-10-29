Bu ülkenin ihtiyacı OKULDUR. Bildiğiniz düm düz okul.

Bu ülkede deprem yönetmeliğine uygun binaları, tam donanımlı sınıfları, liyakatla görev almış eksiksiz öğretmen kadrosu, eğer tam gün eğitim verecekse yemekhanesi, kapalı spor alanları, teknolojik altyapısı olan bir tane bile okul yokken yukarda saydığım herşeyin ve fazlasının olduğu 1 ilahiyat koleji varken bir tane daha olmasını istemek bu ülkenin vergi mükellefi her bireyine ve onların evlatlarına ihanettir.

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Eğitimin başındaki zatı şahanenin kendi bölgesine ve emir aldığı deniz aşırı yerlere şirin görünmek için gıkını çıkarmamasını da, bu ülkenin evlatlarını okul yerine şantiyelere, barakalara mahkum ettiğini sakın unutmayın...

(Melek Arabacıoğlu)

Sayın Başbakanın hükümeti ayakta tutma ısrarını anlıyorum ama bu hükümet miyadını doldurmuştur.

2026 için hazırlanmakta olan bütçe net şekilde reel anlamda küçülme içermektedir.

Yıl sonuna kadar borçlanma miktarı 28-30 Milyar Türk Lirasınu bulacaktır ki bu korkunç bir rakamdır.

Güven tazelenmesi şarttır, bu işin şakası kalmamıştır.

Konu partiler üstü bir mesele haline gelmiştir.

(Murat Şenkul)

TEMİZLİK VAR… Ben Facebook’u arkadaşlarımla, dostlarımla, akrabalarımla, ailemle haberleşeyim, haber okuyayım, güzel paylaşımları göreyim, eski Kıbrıs fotoğraflarından arşiv kurayım, yeni bilgiler edineyim gibi amaçlarla kullanırım. Çok da memnunum. Devam edeceğim. Ama öyle tipler var ki, her şeye muhalefet. Her şeyi de biliyorlar. Bugünden itibaren, bunlar gidiyor ve engelleniyor…

(Mustafa Gürsel)

Özellikle Kermiya kapısındaki keşmekeşi çok az da olsa rahatlatmak için zaten rum kesiminde sorun olmayan bizim tarafta ise sivil araç geçişlerine kapalı olan Ledra Palas sınır kapısını kimseye gerek kalmadan alınacak tek taraflı bir kararla yaya yanında ,motorsikletli vatandaşların geçişlerine açsak birçok rum tarafında şehir ve şehre yakın yerlerde çalışan ya da örneğin küçük alışveriş veya iş görme için gidecekleri motor kulanmaya teşvik edip rahatlatamazmıyız? Bunu bence yetkililer isterse birkaç saat içinde çözer ve örneğin küçük kaymaklıda oturan bir makinist vatandaşımız büyük kaymaklıdaki işine gitmek için 15km yol gidiyor 2 saat da trafik çilesi çekmez....

(Tekin K. Birinci)

Bir mantık bir akıl yolu arıyorum.

Neden, niçin diye soruyorum.

Ķim neden nere hizmet ediyor bu ateşi yakarken diyorum.

Yanan kül olan pis kokular duman ve zehirin insanların sağlığını bozacağını düşünemeyecek kadar vicdansız sebep ne olabilir diyorum ama bir cevap bulamıyorum.

Benim de düşündüklerime kendi kendime sorduklarıma bakin.

Eğer kasıt varsa, eğer sabotaj varsa zaten yapanda akıl yok, mantık yok, doğa ve çevre sevgisi yok hele insan sağlığına önem, vicdan emeğe saygı hiç yok.

Çöplükten bahsederken doğal olarak burnuma pis kokular, kulağıma hoş olmayan duyumlar geliyor.

Demokrasi temiz tüter, şeffaflığı simgeler özgürlüğü ve hür iradeyi ifade eder. Duman kokan, ateş yanan pis pis kokular yayılan ortamlarda demokrasiden medet beklenemez.

Gelin çocuklarımıza daha temiz daha sağlıklı sürdürülebilir bir yaşam için temiz çevre sağlıklı toplum yolunda daha çok sorumluluk hissedelim

(Hüseyin Cumaoğlu)