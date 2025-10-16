Uslu Çocuk İstemiyorum!

Oyun oynayan , hareketli olan,hayvanları seven, masal kitabı okuyan çocuklar istiyoruz…

Hata biraz da muzır olsun. Yerinde oturamasın… Bisikletini kursun,bozsun…

Arkadaşları ile oyunlar oynasın.

Zehirli üç T den (tablet, televizyon, telefon ) uzak dursun .Onların kullanıcısı olmasın !

Analar Babalar mutlu olsun, diye;

Özel ders alan çocukluğunu yaşayamayan Çocuklar olmasınlar.

Eğlensinler gülsünler, elleri , dizleri yaralansın!

Azıcık ağlasınlar …

Arkadaşlık nedir? Samimiyet nedir? Paylaşmak nedir? Sorumluluk almak nedir. Birlerine bağlılık nedir? İyi nedir kötü nedir, sinsi nedir, kalleş kimdir, gerçek dost nasıl olur?

Yaşayarak Öğrensinler.

Çocukluklarını yaşayarak büyüsünler!

Ne sıfatla anılırsa anılsınlar;

Yeter ki işini iyi bilen , dürüst ve karakteri güzel bir birey olsunlar!

Ve

Mutlu olsunlar…

Ve mutlu iseler;

Başarılı oldular demektir.

Bir Anne Baba ne ister ki hayatta başka???

(Eralp Şerifoğlu)

4 adet marulun 200 TL olduğu (200 TL en büyük para birimi) bir yerde bana hiç kimse ekonomiyi düzelttiğini falan söylemesin inanmam boş konuşmalara karnım tok, oysa sizde yalan çok.

(Hasan Mullaoğulları)

Seçime kısa bir süre kala Aykut davası bitti. Bu davanın neden böyle seyrettiğini ve bu şekilde sonuçlanmasının bizi nasıl etkileyeceğini tartışmak, seçim kampanyası süresince ileri sürülen görüşleri yeniden değerlendirme olanağı sağlayacak. Siyasilerden talebimizdir: Bu dava hakkındaki görüşlerinizi açıklayınız; bekliyoruz.

(Hasan Erçakıca)

Dünyaya Kıbrıs'ta Federal Çözüm ve AB üyeliği ile dünyayla bütünleşme isteyenlerin ÇOĞUNLUKTA olduğunu gösterecek ve BM ile AB'ye çok ciddi bir mesaj verilmiş olacak ve onları Çözüm için harekete geçirecektir.

(Ülker Fahri)

Süreçten kaçarsan. Bir karış toprak vermem artık dersen, Maraş'ı insanlara, bayrak diktim benimdir yapıp, gösterip gösterip negatif bir müzeye çevirirsen, KKTC'nin malı olacak dersen, TMK'yı güçlendirme yerine zayıflatırsan, ben bu oyunu oynamam dersen, seçici hukuk da döner silah haline gelir ve salvolar halinde üzerine gelir. Son Fransa'daki tutuklama da bunun bir örneği. Tatar'ın izolasyonist, tecrit siyaseti Hirstodoulidis'le el ele gidiyor.. Bunu durdurmanın ilk hamlesi bu yoldan geri dönemek. O şans da önümüzde duruyor. 19 Ekim bu yüzden de çok önemli...

(Mete Hatay)