Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde büyük şehirlerin yaşlı vatandaşlar için zaman geçirip kafa dinleme, çocuklar için ise eğlenme alanı olan park ve bahçelerin bazı kendini bilmez kişilerce hor kullanıldığını ve bu nedenle de ortaya fotoğraftaki gibi kötü görüntülerin çıktığını söyleyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kendilerinin Gazimağusa’nın Sakarya bölgesinde yaşayan kişiler olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, sabahları hem yürüyüş yapmak hem de arkadaşlarıyla sohbet için kullandıkları bölgedeki parkta bazı kendini bilmez gençler veya yetişkinlerin gece çekirdek yiyerek zaman geçirdikleri park alanın ı fotoğraftaki gibi kirlettiklerini belirttiler.

Vatandaşlarımız bu kişilere seslenerek “Sizin yaşadığınız yerde çöp kutusu yok mu? Ya da evinizde de bu şekilde çekirdekleri çitletip kabuklarını etrafa bırakıyor musunuz?” diye sorgulayarak bu yapılanın hiç hoş olmadığını ifade ettiler.

Çevreye ve yaşadığımız alanlara biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, herkesin yediğini içtiğini bu şekilde çevreye bırakması durumunda her yerin çöplüğe dönüşeceğini sözlerine eklediler.