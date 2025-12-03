Son durum: AB dönem başkanlığı öncesi AB liderlerini Kıbrıs’ta ağırlamaya devam eden CB Hristodulidis, AP Başkanı Metsola ile Lefkoşa’da ortak basın toplantısı yaptı. Toplantıda Hristodulidis, daha önce yaptığı çarpıcı teklifini yenileyerek, Nisan 2026’da adada gerçekleştirilecek AB Konseyi toplantısına CB Erdoğan ve DB Fidan’ı davet edeceğini söyledi. Hristodulidis, toplantıya icabet edilip edilmemesini ise ‘onların takdiridir’ diye niteledi.

(Ulaş Barış)

CTP yetkililerinden ricamdır,## görünen odur ki yakında hem da umarım tek başınıza iktidara gelirsiniz, yapacağınız çok işler olacağını biliyorum ama ben

şimdiden söyleyim, memur maaşları ile sigortalı maaşları arasındaki ayrıcalıklı farkı kapatmanız yada en aza indirmenizdir. Bu konu bani oldukça rahatsız ediyor çünkü. Yani devletin memuru ayrıcalıklı biz üvey evlat gibiyiz, hiçbir yönden bir farkımızın olmadığını düşünüyorum, bir yere not alırsanız, saygılarımla

(Behçet Odabaşı)

NELER OLUYOR BÖYLE?: Devlet Hastanesi Yoğun Bakımında tedavisi sürmekte olan duayen gazeteci arkadaşımız Akay Cemal’in eşi tarafından arandım… Kadın ağlamaklı, perişan… Eşinin adına çıkan sosyal sigorta emeklilik maaşına bir haftadır ulaşamıyorlarmış… Akay Cemal’in adına yatırılan sigorta emeklilik maaşı, ancak hesap sahibine ödenebilirmiş…

Yoğun bakımdan çıkamayan hasta maaşını almaya nasıl gidecek?..

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giden ve eşinin sağlık durumunu anlatan eşinden, Akay Cemal’in imzasını taşıyan vekâletname istenmiş… İmzalı vekâletname götürüldüğünde, bu kez de bu maaşın ancak birkaç ay sonra çıkabileceği söylenmiş kadına… Ne demek birkaç ay sonra?.. Talep edilen yıllar süren alın teriyle kazanılan, ana sütü gibi helal emeklilik hakkıdır… Dulluk maaşı değil… Akay Cemal Allaha’a şükür hayatta…

Akay Cemal hastane köşelerinde sağlığıyla uğraşırken, ailesi maaşsız nasıl geçinecek?..

Sosyal Sigortalar sosyal hizmet vermektedir… Umarım sosyal bir sorunun yaratıcısı olmaz… Mağdur insanlara daha çözümleyici yaklaşılmalı..

Hasta yatağında sağlığıyla uğraşan arkadaşımızın emeklilik maaşı yasal ve etik prosedürler çerçevesinde, vekâletnameye binaen ailesine ödenmelidir… O aile nasıl geçinecek maaş ödenmezse?…

(Ahmet Tolgay)

Sol partilerin, örneğin “göçmen politikaları” için ayrı, güçlü, sürekli bir çalışma masası kurması gerekiyor.

Çünkü solun öznesi toplumun bütün ezilenleri, dışlananları, görünmeyenleridir.

Seçim dönemlerinde “Türkiye’den taşınan nüfusun ne kadar belirleyici olduğu” sıkça söylenir.

Ancak bu gruplar, sol siyasetin üretildiği, konuşulduğu, tartışıldığı masalarda neredeyse yoktur.

Aynı yokluk, düşük gelirliler, işçiler ve yoksullar için de geçerlidir.

İşte o nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi en başta olmak üzere ilerici partilerin bu yönde hareket etmesi önemlidir.

Toplumsal çoğulculuğu, sınıfsal çeşitliliği ve kültürel renkliliği siyaset kurumunun içine taşıyacak yeni bir perspektif kurmak şarttır.

(Cenk Mutluyakalı)