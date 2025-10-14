Kıbrıs’ın geleceği için “ortaklık” değil “ayrılık” yoluna çıkanlar… Avrupa Birliği kimlikleriyle de vedalaşmayı göze alacaklarını fark ettikleri an, paniklediler!

Avrupa Birliği üyesi devlet “Kıbrıs Cumhuriyeti.” “Senin devletin ayrı, benim devletim ayrı” dersen… O zaman… "Senin kimliğin ayrı, benimki ayrı” gibi bir risk var önünde.

(Cenk Mutluyakalı)

Stopajlardan TMK’ya ayrılan kaynakların (geçici olsa bile) başka işlere devri yalnızca bir mali usulsüzlük değil; Kıbrıslı Türklerin elindeki tek uluslararası hukuk aparatını Taşınmaz Mal Komisyonunu (TMK) zayıflatan, hukuki dayanaklarımızı erozyona uğratan bilinçli bir tercih. Kendi bölgelerinde siyasi baskıya rağmen TMK'ya başvurmuş binlerce Rum mal sahibi bekletilirken, Aralık’ta TMK’nın çalışabilirliği yeniden sınanacakken bu tür manevralar hukuksal kazanımları baltalamaktan başka işe yaramaz.

Eş zamanlı olarak Maraş’ı hüzün turizmine çeviren şovlar, “2 milyon ziyaretçi” böbürlenmeleri ve “Maraş’ı KKTC’ye katacağız” nutukları, sadece vicdansız empati yoksunu bir siyasi gösteri değil; uluslararası zeminde hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin yeni hukuki ve itibar manevralarıyla yüzleşmesine kapı aralıyor. Medyum olmaya gerek yok; bu hesaplar yanlış giderse başımıza büyük belalar açılır.

Koltuk hırsı uğruna yapılan retorik, Kıbrıslı Türklerin statüsünü yerlerde sürer; kısa vadeli politik PR için satılan itibar, uzun vadede davalara, izolasyona ve hak kayıplarına dönüşür. TMK’yı boşaltanlarla, Maraş’ı vitrinde satanlar aynı oyunun oyuncuları, geçici rantın ve uluslararası yalnızlığın yatırımcıları.

Demek istediğim Siyaset hesapları, hukuk ve halkın geleceğiyle oynanamaz. Eğer ciddiyseniz, önce TMK’yı koruyun; sonra gerçek bir geleceği tartışın. Ama gözünüz o kadar karardı ki....

(Mete Hatay)

ARIKLI'NIN TAKTİĞİ

Adamı böyle tuzağa çekerler işte! Bir psikolojik savaş ustası olan Erhan Arıklı, nasıl çekti sizi kendi istediği kavga zeminine...

Neydi Arıklı'nın amacı? Son dönemde Erhürman'a yönelen "Türkiyeli seçmenin" önünü kesmek...

Bunun için en ideal yöntem neydi? Şu çok meşhur yerli-yerleşik gerginliğini yeniden körüklemek!

Ne yaptı Arıklı? Bir halay çekme esnasındaki görüntülerle alay eden CTP sempatizanlarını hedef göstererek, "Türkiyeli vatandaşların aşağılandığını" öne sürdü.

Sosyal medya paylaşımındaki ifadelerinde o kadar orantısız bir tepki vardı ki, ister istemez akıllara şu soru geldi: Arıklı'nın amacı ne?

Amaç belliydi: CTP adayı Erhürman'a oy vermeyi düşünen çok sayıdaki Türkiyeli seçmende kafa karışıklığı yaratmak...

"Bakın, solcular sizin adetlerinizle, kültürünüzle nasıl alay ediyorlar! Nasıl aşağılıyorlar sizi! Siz de kalkıp bunlara oy vermek istiyorsunuz..."

Bütün amaç, Türkiyeli seçmende böyle bir duygu uyandırıp Erhürman'dan soğutmaktı. Bunu da, sosyal medyada gözüne kestirdiği birkaç CTP sempatizanını tartışma zeminine çekerek yapmaktı...

Peki bunu başardı mı? Hem de nasıl! Arıklı'nın tahrik edici sözlerinin üzerine sazan gibi atlayan birçok parti sempatizanı, YDP liderine istediği malzemeyi fazlasıyla verdi. Artık bu malzemeyi tepe tepe kullanır.

(Ender Samsacı)

Memleketin bütün stratejik alanlarını ya batırırsan ya da TC sermayesine satarsan, bu gibi olaylar kaçınılmaz oluyor. Saat 20.00 de İzmir Adnan Menderes havaalanından kalkması gereken uçak abuk sabuk gerekçelerle 22.00 de lütfen kalkarak jet hızıyla Ercana indi.Bu rötar ve keyfî uçuş için teşekkürler Pegasus,Forever atak diplomasi ve KKTC...

(İsmet Özgüren)