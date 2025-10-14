Güzelyurt sakini vatandaşlarımız fotoğrafta görülen çöp ve molozların Güzelyurt Baraj Bölgesi olarak bilinen bölgede olduğunu ifade ederek “Bu molozların kanallarda veyahut baraj bölgesinde ne işi var anlamak mümkün değil” diyerek sitem ettiler.

Çöp ve molozların genelde Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplandığını aktaran vatandaşlarımız, ancak görüldüğü gibi inşaat atıklarının veyahut evsel atıklarla molozların kendini bilmez kişiler tarafından doğaya bırakıldığını söylediler.

Duyarlı vatandaşlarımız, gün gelipte bu moloz veya evsel atıkların yaşadıkları çevreyi işgal ettiği zaman bunları çevreye bırakanların ne yapacağını merak ettiklerini belirten duyarlı vatandaşlarımız, herkesin çevreye sahip çıkmasını istediler.