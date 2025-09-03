Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, UBP-DP-YDP hükümetinin 2023 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan kişiye 2 yıldır, kamuda çalışma hakkı olmamasına rağmen Çalışma Bakanlığı'nda çalışıyormuş gibi gösterip Maliye Bakanlığı'ndan maaş ödemesi yapıldığı iddia edildi.

Görevden alınan eski müsteşarın şu anda Memur-Sen’de başkanlığa aday olan Emre Aksu’nun ekibinde olan ve genel sekreter olarak listede bulunan E.A olduğu bildirilirken, E.A’nın görevinden alındıktan sonra kamudan maaş alamayacağını bilmesine rağmen 2 yıldır maaşı alıp sesini çıkarmamasının ise ayrı bir suç olduğu ifade edildi.

“Bu uyarıcı simgelerin bakımı neden yapılmıyor?”
“Bu uyarıcı simgelerin bakımı neden yapılmıyor?”
İçeriği Görüntüle

Sayıştay ve Savcılık’ın bu konuyla ilgili nasıl bir adım atılacağı kamuoyunda merakla beklenirken, Memur-Sen yönetimine aday olan E.A’nın ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.