Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, UBP-DP-YDP hükümetinin 2023 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan kişiye 2 yıldır, kamuda çalışma hakkı olmamasına rağmen Çalışma Bakanlığı'nda çalışıyormuş gibi gösterip Maliye Bakanlığı'ndan maaş ödemesi yapıldığı iddia edildi.

Görevden alınan eski müsteşarın şu anda Memur-Sen’de başkanlığa aday olan Emre Aksu’nun ekibinde olan ve genel sekreter olarak listede bulunan E.A olduğu bildirilirken, E.A’nın görevinden alındıktan sonra kamudan maaş alamayacağını bilmesine rağmen 2 yıldır maaşı alıp sesini çıkarmamasının ise ayrı bir suç olduğu ifade edildi.

Sayıştay ve Savcılık’ın bu konuyla ilgili nasıl bir adım atılacağı kamuoyunda merakla beklenirken, Memur-Sen yönetimine aday olan E.A’nın ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.