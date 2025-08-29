Kıb Tek derhal özerkleştirilecek :

Bu gün saat 8.00 den itibaren saat 14.00 kadar Boğazköy’de elektrik yok.

SICAKLIK :36 C⁰,

YAŞ. :80

Bölgede bebekler, hastalar, da var.

KIB TEK i, bütün mevcut siyasi partiler yönetti veya Yönetenlerin kabinesinde bulundular.

Ülkenin temel sorunu için Mecliste birleşip adım atmadılar. Alternatifler sunuldu kaale almadılar.

Bir taraftan Sendika Baskısı diğer taraftan OY ENDİŞESİ. bir kurumu yönetmekten aciz kaldınız.

Şimdi da çıktınız oy talep edersiniz.

Hangi yüzle ????

Tüm siyasiler tarih önünde suçlusunuz!!!

(Yücel Dolmacı)

Gümrük Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesinde ambarında çıkan yangında sadece imha edilmeyi bekleyen kaçak malların yanmış olması gayet normal bir durumdur, bildigin tesadüftür, kaderdir, takdir i ilahidir.

Bu hiç de şüphe uyandıracak ve/veya bir komplo teorileri üretilecek bir durum değildir, sadece şanssızlıktır.

Acaba değil?

Yok yahu, olamaz.

Off aha kafam karıştı gene durduk yerde.

Cidden ama? Yok, yok, mümkün değil.

Yoksa mümkün mü?

(Cenk Özdağ)

Rum göçmenler gaspçı görmek isterlerse başkanlık saraylarına ve meclislerine baksınlar. Türklerin bıraktığı mülklere güneyin egemenleri el koydu ve kendi eşine dostuna partilisine dağıttı, göçmen Rumları da "bekleyin, geri mülklerinize döneceksiniz" diye avutuyorlar.. Mal tazmin komisyonunun yetkileri arasında takas yetkisinin olması güneydeki gaspçıların işine gelmiyor. Takas yetkisini Türk malları ile ilgili çevirdikleri dolaplar için tehlike olarak görüyorlar. Komisyonu hedef tahtasına koymalarının esas nedeni odur..

(Osman Şan)

KURTLAR SOFRASI: Geçiş kapılarında çıkarılmaya başlanan aşikâr güçlükler...

Güney'de kalan Türk malları "kamulaştırma" marifetiyle Rumlaştırılırken bir AİHM ve dolayısıyla AB organizasyonu olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nu çalışamaz duruma getirme adına oluşturulan fon...

Tüm bu yeni gelişmeler Rumların Türklerle bir arada olmak istemediklerinin, ortaklık kurmayı zerrece düşlemediklerinin taptaze göstergeleri...

Hem de KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde planlı ve bilinçli olarak organize edilen hamleler...

Buna rağmen hâlâ federatif çözüm modeli saplantısında olanlar varsa buyursunlar Rum'un ve emperyalizmin kurtlar sofrasına... Orada bir çırpıda parçalanmak adına!..

(Ahmet Tolgay)

Kendimizi çok önemsemek elbette hakkımız ama dışarda bakıldığında yok hükmündeyiz. Daha içeride bile birliğimiz oluşmadı. Dış güclerin menfaatlerinin ağır bastığı bir ortamda Türkiye’nin bile sesi kısılıyorken hala tanınma mücadelesi için umutlarımızı ayakta tutabiliyor olmak bile başarıdır. Dünya liderlerinin durumu çok vahim.

(Abdullah Üçgöz)