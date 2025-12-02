Sn. Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalması sonrasında hükümet olarak full konsantre vatandaşa hizmet odaklı çalışıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Kırsal Kesim arsaları hak sahipliği olan vatandaşlarımız bu arsaların tapularını alabilmesi adına arsa değerlerinde bir indirim olacak mı diye soruyorlar…

Sn. Erhan Arıklı, Aralık ayına kadar Lefkoşa-İskele arasındaki anayolda iyileştirmeler yapacağınızı açıklayarak Temmuz ayında çalışmalara başlanmıştı. Ancak bu çalışmalar yarıda kalmış gibi. Zira o yolun yarısı halen çukurlarla dolu…

Sn. Sıla Usar İncirli, CTP’nin ilk KKTC’nin ise 3. kadın parti başkanı olmanız nedeniyle sizi kutluyoruz. Ancak omuzlarınızda oldukça büyük bir yük olduğunu bildiğinizi düşünerek size Allah kolaylık versin diyoruz…

Sn. Süleyman Uluçay, geçtiğimiz hafta duyurduğunuz Tuzla bölgesine Olimpik Park yapımı projesi içinde herhalde bir olimpik yüzme havuzu da olacaktır diye düşünüyoruz. Zira bölgenizin en büyük ihtiyaçlarından birisi de olimpik yüzme havuzu…

Sn. Birol Bebek, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkışıklığı gidermek için Beyarmudu Belediyesi olarak elinizi taşlın altına koyarak yol genişletme çalışmalarına başlamışsınız. Allah kolaylık versin…