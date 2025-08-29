Maliye Bakanlığı’na ait Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde yer alan Kargo Şube ambarında dün sabaha karşı nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını önledi.

Yangın, Gümrük ve Rüsumat dairesine ait antrepo olarak kullanılan binada dün sabaha yakın saat 03:30 sıralarında çıktı.

Yangın nedeniyle ambarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Muhtelif elektronik cihazlar, kırtasiye, konfeksiyon, alkollü içki, tütün ürünleri ve birçok işletmenin yurt dışından getirdiği ürünler yanarak zarar gördü. Yangında ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın tedarikçi firmasının ameliyatlarda kullanılmak üzere yurt dışından getirdiği çeşitli tıbbi malzemeler de kül oldu.

Yangın, Polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye Ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak polis açıklama yaptı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ilk tespitlere göre yapılan gerek teknik inceleme gerekse kamera kayıtları incelenmesi sonucu, yangının başlaması için dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı ve muhtemelen elektriksel kısa devre neticesinde yangının meydana geldiği tespit edildi.

Öte yandan dün sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Berova, yangının sabah 03.40 sularında başladığını belirterek, ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin 3 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştığını ve yaklaşık iki saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında ambarın üçte birlik kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan Bakan Berova, “Böylesi üzücü bir olayda bir şansımız da, yanan bölümde kaçakçılık birimimizin imha edilmek üzere depoladığı malların bulunması oldu. Diğer bölümde ise günlük gelen tırların yükleri vardı. Zararın boyutu otomasyon sistemi üzerinden tespit ediliyor” dedi.

Berova, antreponun güvenlik kameraları ile korunduğunu ve polis ekiplerinin tahkikat amacıyla kamera görüntülerine el koyduğunu söyledi.

ÖZERSAY: “KAÇAKÇILIKTAN YAKALANAN VE DEPOLANAN MALLARIN TAM LİSTESİNİ DERHAL AÇIKLAYIN”

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Dairesi depolarında meydana gelen yangın nedeniyle üzüntü duyduklarını ancak çeşitli spekülasyonların önünü almak için Bakanlığın olabildiğince hızlı hareket ederek şeffaf davranması gerektiğini vurgulayarak “sayın Bakan yanan malların büyük bölümünün kaçakçılık çerçevesinde imha edilecek olan mallar olduğuna işaret ettiğine göre hiç gecikmeksizin bu malların listesini kamuoyuna açıklamalıdır. Bu konuda Bakanlığın açıklama yapması, şeffaf davranması olası soru işaretlerini önleyecektir. Kuşkusuz bu işin arkasında başka şeyler varsa da bunun ortaya çıkması için iyi bir başlangıç adımı teşkil edecektir” dedi. Özersay açıklamasında “bu ülkede maalesef bu konularda kötü örnekler var. Ne biz ne de kamuoyu henüz devlet Laboratuvarı ve oradan kalan soru işaretlerini ve şüpheleri unutmadık. O dönem ertesinde gerek sigortalanma gerekse önceden oraya alındığı söylenen cihazlar konusunda çok ciddi soru işaretleri oluşmuştu. Devletin bu şekilde zarara uğratıldığını henüz

Bakanlığın bir konuda daha açıklama yapması gerektiğine dikkat çeken Özersay “bu depolar ya da depolarda bulunan mallar sigortalanmış mıydı? Eğer öyleyse kim tarafından sigortalanmıştı açıklamaları gerekir. Neden mi? Çünkü geçmişte gerek Teknecik Elektrik Santralindeki cihazların gerekse yanan devlet laboratuvarındaki cihazların sigortalanması olaylarında ciddi ihmallerin ve siyasi kıyakların yaşandığı bilinmektedir. Bu açıdan bu soruların sorulmasını kimse yadırgamamalıdır hatta bu sorular sorulmadan kamuoyuna şeffaf bilgi verilmelidir” dedi.