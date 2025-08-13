Arabaya binerken hayatta kalmak istiyorsanız 3 şeyi düşünmeniz gerekiyor. Sürücüler ehliyetli mi alkollü mü sigortası var mi? !!!

Trafiğe çıkmadan önce 3 kere düşünmeniz gerekiyor !!!! Önce karşınızdaki ALKOLLÜ mu diye? Sonra EHLİYETİ ve SİGORTASİ var mı diye 02.06.2025 tarihinde Lefkoşa yolunda bir kaza yaptım karşıdaki genç arkadaşımızın ehliyeti olmadığı için sigortası karşılamadı ve zararım karşılayacak maddi olanağının da olmadığını söyleyerek işin içinden çıktı.. Tabi bu arkadaşın ismini vermek istemiyorum çünkü bu eğitimsizlik ve düzensizlik içinde yolunu bulduğu için kendisinin suçu olmadığını düşünüyorum!!!!!.

Başımızın çaresine bakalım diyerek SİGORTALAR BİRLİĞİ GARANTİ FONUNA başvuru yaptım tabi böyle bir kazada onay aldım ancak başvurum üzerine geçen sürede maliye bakanlığına bağlı olan para kambiyo müdürünün rahatsız olduğu ve onay almak içinde ne zaman geleceği belli olmayan bir sürece girdik.. tabi bana bu arada avukat masraflarını e arabasız kaldığım içinde yaşadığım mağduriyeti bıraktılar.. daha detaylı yazmak istiyorum ancak karşımda muhatap bulamadığım için konuşmanın manası yok.. yorum sizin ben mağduriyetimin karşılanmasını bekleyerek devam edeceğim..

(Serhat Doğan)

OLDU MU SAYIN ARIKLI?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sevgili Damla Dabiş'in konuğu, konu toplu taşımacılık sistemine geliyor..

Bakan, yeni bir master planla, Karpaz'dan Yeşilırmak'a vatandaşın toplu taşıma bulabileceğini anlatıyor...

Derken; çok cesurca bir şey daha söylüyor, genel anlamda özeti şu:

"Öğrenci taşımacılığını bunun dışında tutacağız. O rant alanı ve lobiler var. Seçim öncesi bu lobilerle başa çıkamayız. Ben çıkarım da, hükümet olarak böylesi bir karar seçim öncesi çok zor..."

Eğitim Bakanlığı'nın dökülen okulları tamir edebileceği kaynak aslında bu lobiye gidiyor... Her hükümet dönemi, şoförler değişiyor ama sistem değişmiyor.

Yine değişmeyecekse, başka bir plana da gerek yok aslında... Her yıl yarı bir yeni okul parası bu alanda "partizanca" dağıtılıyor.

Uyduruk tüzüklerle de "partililer" destekleniyor.

Yok mesafe tüzüğü, yok kelle başı tüzüğü, yok bilmem ne derken...

"Lobilerle mücadele edemeyiz..."

Ama, deli dumrul gibi kameralarla "ille de cepteki paraya" göz dikiliyor. Ki karşı değilim, suç varsa, cezası da var....

Ama hep işinize geldiği gibi?

Kabile miyiz biz, yoksa devlet mi? Yönetenler eliyle ülke sevgimiz erozyona uğruyor. Velhasıl, yandaşa öğrenci taşımacılığı üzerinden para aktarma sistemi devam edecek...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kaliteli mekanlara giderek kaliteli insan olmazsınız.

Sadece daha çok para harcarsınız.

(Eralp Şerifoğlu)

Adaya taşınan nüfusla koruyorlar koltuklarını…

En ağır yükü, en derin ezayı da bu insanlar çekiyor...

Oy istedikleri...

Sefalet hayatı yaşatıyorlar, oy almak için sırtlarını yasladıkları on binlere.

Kendileri ne yapıyor peki?

Yakınları, hısımları, yandaşları…

Et almaya güneye geçiyorlar, yarı fiyatına...

Gömlekler Zara'dan!

"Made in Türkiye" canım (!)

Torunları Avrupa'ya tatile uğurluyorlar; Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarıyla...

"Türk malı” arazileri kapatıyorlar kuzeyde; elde ne kaldıysa…

Yeni yasalar yapıyorlar, bahis baronlarına...

"Sevabına" (!)

Öylesine riyakar, böylesine hilebaz!

(Cenk Mutluyakalı)