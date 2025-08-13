Ayaklı Gazete’yer ulaşan haberlere göre, ülkemizin en güzel koylarından birine sahip olan Karpaz bölgesindeki Kumyalı köyünde Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi oldukça güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Aldığımız haberlere göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ekipleri, Kumyalı köyünde bulunan Kumyalı Balıkçı Barınağı ve Halk Plajı bölgesinde kapsamlı temizlik ve mıntıka çalışmaları gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır özellikle liman bölgesinde, balıkçı teknelerinin bulunduğu alandaki aydınlatma sorunu, belediye ekipleri tarafından kalıcı olarak çözüldüğü bildirilirken, bölgeye solar enerjiyle çalışan modern aydınlatma direkleri ve ışıklar takılarak, balıkçıların ekmek kapısı olan liman artık çok daha güvenli ve aydınlık bir görünüme kavuşturuldu.

Öte yandan Belediye ekipleri tarafından halk plajı kısmına vatandaşların rahatlığı için yeni giyinme kabinleri yerleştirildi. Böylece hem balıkçıların hem de deniz keyfini çıkaran misafirleri için bölge daha konforlu hale getirilmiş oldu.