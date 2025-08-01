AZINLIK İSLAM CEMAATİNDEN

DEVLET OLUŞUMUNA :

Kıbrıs İngiliz idaresine geçince, Kıbrıs da yaşayan Türkler. AZINLIK CEMAATİ STATÜŞÜNDEYDİ.

Türk bayrağı çekemezler, Türkiyeden kitap getiremezler, siyası bir girişimde bulunamazlardı.

Bende törenlerde.

- Yaşa kraliçemiz diye tempo tutuğmuzu hatırlıyorum.

Ögretmen Mehmetali Tilki bey sessizce;

- Baş aşağa Kraliçemiz derdi.

Rumların M.egalo İdeası Türkleri uyandırdı. Kıbrıslı Türklerde , Türkiyeyi uyandırdı.

Bir asıra yakın bir mücadele sonucu, inişli çıkıslı bir yaşam, sıcak çatışmalar , göcmenlik, bazen esaret, bazen katliamlara direnerek.

O AZINLIK CEMAAT BİR DEVLET STATÜSÜNE GELDİ.

Bu sonuca varışda , nesillerin, emeği, teri, bilgisi ve kanı.vardır.

Şimdi , bunu göremeyip , ormana bakmayan ,

bu uzun yolda bireysel hatalarla uğraşan kişiler, bunları sebep göstererek,

DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE saldırmak tadırlar. Bilinçli veya başka nedenlerle onu yıkma amacında olanlarda vardır.

Devlet iyi yönetilir mı?

HAYIR. Ancak onurlu bir Yönetim olusturmanın ,yolları bellidir.

Bu yönde eleştiri yapıp öneri yapan pek az kişi vardır.

Onlarda kaale alınmıyor.

YAŞANILAN SORUNLARIN ANA NEDENİ BUDUR.

Yüz yılda yapılanı masada bir haftada yıkmak kolaydır.

(Yücel Dolmacı)

Günaydın. Ağacın değerini anlamak için Davar olmaya gerek yok!

Paraya, betona, güce tapanlardan olma! Onlara karşı duran Vatanseverlerden ol.

(Eralp Şerifoğlu)

Siyaseti hiçbir zaman koltuk yarışı olarak görmedik ve görmeyeceğiz. Siyaseti, halkın özgür iradesini yeniden ayağa kaldırma, devletin yerle bir edilen itibarını yerine koyma, temiz ve şeffaf bir kurumsal yapı yaratma, yozlaşma ve çürümeye karşı hukukun üstünlüğüne inanarak, adil ve sosyal eşitliğin bu topraklarda hüküm süreceği bir mücadele olarak görüyoruz.

Özellikle son üç yılda yaşananlara baktığımızda memleketi geldiği bu durumdan çıkaracak mücadeleyi daha da yukarıya taşımak için güçlenerek devam ediyoruz. Tavır arayanlar unutmamalıdır ki Halkın Partisi makam/mevki ya da seçilme gailesi güdmediğini üç yıl önce aldığı Sine-i Millet kararı ile göstermiştir. O günden bugüne memlekette yaşanan çöküşün sebepleri ile mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Önceliğimiz bu memleketin içine düştüğü yozlaşmanın ve çürümenin kökünü kazımaktır ve kazıyacağız.

Fikri hür, vicdanı hür, çağdaş, laik ve sosyal adaletin olduğu bir memleket için mücadelenin ön safında olmaktan çekinmeyecek, geri adım atmayacağız.

(Turgut Alas)

Son durum: Limasol yangınında yanan evlerin yüzde 30 kadarının yasal alanlar dışında inşa edilen izinsiz yapılar olduğu öğrenildi. Adanın her iki tarafında da benzer zihniyetler hakim herhalde.

(Ulaş Barış)

İmkânsız denilen formüller, doğru iradeyle mümkün olabilir.

Bugün de mümkündür.

Ama yalanla değil.

Günü kurtarma hırsıyla, oy devşirme sevdasıyla; mülkiyet gibi bir mesele tam bir gerilime dönüşmüşken, insanlara “arsa” dağıtarak değil!

Bu topraklarda yaşayan her insanın eline “dert” tutuşturmak, belki geçici bir alkış yaratır.

Ama kalıcı bir gelecek kurmaz.

(Cenk Mutluyakalı)