Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde artık birilerinin temizlik yapmasını beklemek yerine kirletmemek için gayret göstermemiz gerektiğini ancak bunun için de duyarlı sürücüler olması gerektiğini söyleyerek dün öğle saatlerinde şahit olduğu bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.

Duyarlı vatandaşımız “Saat 14:10'da Lefkoşa - Haspolat yolunda seyretmekte olan fotoğraftaki van araç sürücüsü, pencereden dışarıya 1 litrelik pet şu şişesi attı” diyerek böyle sorumsuzca bir davranışın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Herkesi biraz sorumlu davranarak ona göre hareket etmesi durumunda çevrenin daha temiz kalacağını ve bunun yıllar içinde etkisini göstereceğini söyleyen vatandaşımız, “Ne demiştik, Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur’ hatırlatmak istedim.” diyerek sitemini bizlerle paylaştı.

Sürekli olarak birilerinin yolları temizlemek için uğraşamayacağını söyleyen duyarlı vatandaşımız, bunun için çevremizi ve doğayı kirletmemek için herkesin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.