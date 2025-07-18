KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

KKTC Merkez Bankası’nın yeni aldığı karara göre artık kredi alacak kişiler, kredinin taksit miktarı kişinin aylık gelirinin %40’ını aşmaması şartı ile DÖVİZ kredisi kullanabilecekler..TL kredilerin yüksek faiz oranı ile konut alımını çok zorlaştırdığı bu dönemde alınan bu yeni kararın emlak piyasası ve konut alacak kişiler için çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum..

Bu yeni kararı örnekleyecek olursak;

80,000 TL geliri olan bir kişi taksit miktarı 32.000TL yi geçmeyecek şekilde döviz kredisi kullanabilecek..

Yani kişi 120 ay vadeli 40.000stg kredi kullanıp ayda 580stg taksit ödeyecek..

Tabi ki kredi alma sürecinizi ve sizin için hangi tür kredinin uygun olacağını, bankanızdaki uzman kişi ile değerlendirmenizin zarara uğramamanız için çok önemli olduğunu unutmayın..

(Ender Meta)

Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıçtaki küçük bir değişikliğin, zamanla büyük ve öngörülemez sonuçlara yol açabilmesi durumunu ifade eder. Bu terim, genellikle kaos teorisi ile ilişkilendirilir ve küçük bir olayın, zincirleme reaksiyonlarla büyük bir olaya dönüşebileceği fikrini vurgular.

(Erkut Mahsucu)

Bafra bölgesinde bir otel 2 gece 2 kişi 50,000-TL, neden , çünkü maliyetler çok arttı, maliyeti düşürmenin en etkili yolu, herşey dahil sisteminden vazgeçmektir, Personel giderinden vazgeçemeyeceğine göre , maliyetleri düşürmenin en etkili yolu herşey dahil sisteminden vazgeçmektir. Ayrıca bu sistemden vazgeçlirse israfında önüne geçilir, Sürümden kazanmak diye bir ekonomik kavram var, Otelciler birliği bunu acil değerlendirmeli, Parası olan extra alsın yesin içsin, Bir turistin israfını diğer turist ödemesin... Dünyada artık örneği kalmayan bir sistem ....

(Hüseyin Tabur)

Hakan Fidan, "Biz hiçbir zaman için müzakereden kaçan, konuları medeni bir şekilde, rasyonel bir şekilde, olgun bir şekilde tartışmaktan kaçan ülke değiliz. Bu tartışmaya, görüşmelere, diyaloğa devam edeceğiz…...Biz oldukça yapıcıyız bu konuda. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu çok net. Her zaman için kazan-kazan formülüyle hareket ediyoruz. Karşı tarafa empatimizi hiçbir zaman için eksik etmiyoruz. Ama Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi de kabul etmemiz söz konusu değil. Mevcut statükonun şu ana kadar Türklerin haklarını hiçe saydığı bir ortamı hazırladığını hep gördük" dedikten sonra Hristodoulidis ile bir saata yakın görüştü. Tatar'ın bu görüşmeye alınmaması çok manidar. Geldiğimiz durum egemen eşit derken, galiba kapı arkasına mahkum edildik.

(Mete Hatay)

Çocuk olmak geliyor insanın içinden.

Çocuk olmak derken Filistinli çocuklar hiç aklımızdan çıkmıyor.

Dünyayı yönetenler onların çocuk olmasına karşı çıkıyor.

Oysa çocuk her yerde çocuk haklarından yararlandırılan eşit tutulan olmalıdır.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Son durum: New York’ta şu ana kadar iki önemli nokta dikkat çekti. Birincisi Türk Dışişleri Bakanı Fidan’ın ‘yapıcıyız, aklımızda bazı senaryolar var, karşı tarafla empati kuruyoruz’ demesi. İkincisiyse yine Dışişleri Bakanının yemek sonrası Hristodulidis’le baş başa yaptığı 1 saatlik görüşme. Rum lider bununla ilgili “çok ilginç bir görüşme oldu” ifadesini kullandı. Acaba ne konuşuldu?

(Ulaş Barış)