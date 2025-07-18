Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, ülkemizin bu yıl çok ağır bir kuraklık yaşadığını dile getirerek, bu nedenle hayvanlarına kuru ot yani saman balyası bulmakta zorlandıklarını dile getirdiler.

Özellikle orta Mesarya bölgesinde büyük ölçüde yaşanan bu kuraklığın neticesinde geçtiğimiz yıldan balya stoklamayan hayvan üreticilerinin bu günlerde yana yana kuru ot balyası aradıklarını söyleyen hayvancı vatandaşlarımız, buldukları balyaları almak için ise adeta servet harcadıklarını dile getirdiler.

Balyaların fiyatlarının değişken olduğunu ancak genelde rulo balyaların 1500-2000 TL civarında satıldığını ifade eden hayvancılar, küçük kare balyaların ise 300-400 TL’den satıldığını duyduklarını belirttiler.

Bu fiyatlarla balya almanın adeta kendilerini bitirme anlamı taşıdığını söyleyen hayvancılar, ancak hayvanlarının da aç kalamayacağını sözlerine eklediler.