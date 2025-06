DİMYATA PİRİNCE GİDERKEN

EVDEKİ BULGURDAN OLMAK :

Trump seçildiğinde ;

Kanadayı alacak

Gronlandı alacak

Panama kanalını alacak

Ukraynadaki Rare Earth madenleri alacak

Netanyahuyla dostluk devam edecek.

Musk la bürokrasiyi adam edecek.

Putin, Erdoğan iyi arkadaşi...?????

Ne yaptı : Sadece Meksika körfezinin adını değişti.

Şimdi ne oldu.

Amerikanın en zengin eyaleti California Trump a isyan etti.

Bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre olaylar dış dünyaya tam yansıtılmıyor.

Anayasayı ihlal eden Trump, olayları bastırmak için federal askeri birlikleri gönderiyor.

Vali ile hem mahkemede, hem de sahada savaşıyor.

California halkı bir REFERANDUM ile USA den ayrılabilir.

TRUMP mı çekecekler.

TV açıyoruz. TRUMP, TRUMP, TRUMP, bando sesi gibi kafam şiser. Kapatmak zorunda kalırım.

(Yücel Dolmacı)

Belediyelere su satan DSİ yaklaşık %100 zam yaparak 9.80 TL olan metreküp fiyatını 18.28 TL yaptı. Bu da şu demek. Tahsilat sorunu yaşayan belediyeler batma noktasına gelecek. Tahsilatı iyi olanların gelirleri azalacak, yatırım kalemlerinde ciddi bir daralma olacak. Ama vatandaş şu an ödediği su faturasının en az iki katını ödeyecek. Çevresel açıdan suyun daha az ve dikkatli kullanılmasını teşvik edecek olması olumlu bir bakış açısı ancak ceplerin her şartta yanacağı aşikar…

(Cemil Sarıçizmeli)

KKTC halkının artık yeni bir kültürü var. Linç kültürü hayırlı olsun. Okumadan, doğru kaynaktan bilgi almadan neyin ne olduğunu bilmeden sadece başlıkla, sadece duyumlarla hareket eden gerizekalılar topluluğu ve kültürü hayırlı olsun.

(Evrim Kamalı)

"Tel çek, en dikenlisinden, paslı bırak, turist gezdir, fark etmez, malın sahibi aynıdır!"

AİHM’in Maraş’taki bir bina için açıkladığı son karar bize bir kez daha gösterdi ki; bir yeri telle çevirip hayalet şehre çevirsen de, kapısını açıp "bakın bakın burası da bizim müze gibi artık" desen de, binanın sahibi hâlâ aynı kişidir.

Ve en önemlisi, malı gasp ettiğin her gün, her saat, her dakika saat gibi tıkır tıkır faiz işler, kasaya yazılır!

Bugün sadece mahkeme ve avukat masraflarını ödedin. Yarın kullanım kaybının faturasını da kabak gibi önüne koyacaklar. Hem de öyle bugünden değil ha; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1990’da AİHM kararlarını tanıdığını düşünürsek, tam 35 yıl geriden başlayarak!

35 yıllık bir apart otelin gelir kaybı ne eder, hesap edin. Ve mal hâlâ sahibinin tapusunda durur. Bir de Maraş'ta kaç tane otel ve apart otel olduğunu düşünün!

İşte uluslararası hukuk bu kadar basittir! "Mal benimdir fantezileri onu ilgilendirmez." O tapuya bakar.

Bunu da not edin bir kenara; tel ile tarih, tabela ile hukuk değişmez. Maraş meselesi de böyle ‘dark turizm’ maskaralıklarıyla kapanacak gibi hiç durmuyor. Hele Evkaf fantezileriyle hiç!

Bir an evvel iade edin!

(Mete Hatay)