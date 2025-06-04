Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan sever avcı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda artan başı boş köpeklerin hem doğaya zarar verdiklerini hem de köpeklerini hasta ettiklerini iddia ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Avcı vatandaşlarımız aşırı çoğalan sokak köpeklerinden yayılan hastalıklardan, kendi köpeklerini kaybettiklerini ifade ederek küçük köpeklerde görülen Parvo virüsü hastalığının her yerde görüldüğünü ve bunun sebebinin de başıboş köpekler olduğunu iddia ettiler.

Yetkililere seslenen avcı vatandaşlarımız “Daha neyi bekliyorsunuz? Hastalıkların insanlara da geçmesini mi? Sadece kaldığımız bölgede 150 başıboş köpek var” dediler.

Bu arada başıboş köpeklerin doğal hayata da zarar verdiklerini gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız av hayvanlarının azalmasının en büyük sebebinin bu başıboş köpekler olduğunu sözlerine eklediler.