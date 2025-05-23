KEMERLERİNİZİ BAĞLAYINIZ.

Dünya konjektürü bir şeyler işaret ediyor. Bu zaman dilimi içinde bulunduğumuz şartlarda nereye savrulduğumuzu görmek lazım.

Bu ülke,insanıyla birlikte kartopu gibi adeta dik bir yamaçtan yuvarlanıyor. Yamacın sonunda üç yol ayrımı var:

1nci yol : Bu günkü durum kötüleşerek devam edecek . Öyle bir hal alacağız ki tam mafia düzeni kurulacak. İnsanlar silahlı dolaşacak. Sokaklarda birbirini vuracak

2nci yol: Hızlı bir şekilde Federal Kıbrıs kurulacak ve orada yerimizi alacağız.

3'ncü yol : Türkiye bu toprakları ilhak ettiğini açıklayacak.82'nci Vilayetin bireyleri olarak hayatımıza devam edeceğiz.

Sevsek de sevmesek de bu yollar dışında başka yol yok gibi görüyorum. Ve yine görüyorum ki bu yollardan hangisine gireceğimiz yönünde karar verilirken bizim etkimiz minimal olacaktır.

Bu nedenle sevgili dostlar "kemerlerinizi bağlayınız". İniş sert olacak.

(Bülent Dizdarlı)

Taşınmaz Mal Komisyonun efektif bir şekilde çalışmaya başlamasından önce açılan bir dava olmasına rağmen, iade edilmeyen mülk için hala daha kullanım tazminatı ödenmesi durumu açıkça ortaya konuluyor. Bu hal, özellikle Maraş gibi içinde ikamet eden kimsenin bulunmadığı yerlerin derhal iadesini zorunlu kılmaktadır. Maraş’ın vakit kaybetmeden Birleşmiş Milletler denetimine devredilerek mülkiyet iadelerine başlanması elzemdir. Aynı şekilde Maronit köyleri ile Ahna gibi boş yerleşimlerin de bu kapsama alınması gerekir. Mülkiyet iadesi hem etik hem de ekonomik gerekçelerle ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Kullanımda olmayan bu yerlere boşu boşuna kullanım tazminatı ödenmesi ihtimali büyüktür. Beklemek gelecek olan maddi yükümlülükleri erteletmez aksine artırır.

(Mete Hatay)

FARKLI ŞEYLER. SÖYLEMEK:2

Dünkü yazımda, Kıbrıs sorununun bir DİLEMMAYA dönüştüğünü ve Rum tarafının Mülkiyet konusunda, yaptığı hukuk dışı uygulamalarla durumun KAOSA dönüşeceğini yazmıştım.

Bundan çıkmak için farklı şeyler söylemek gerektigini de yazmıştım. Bir iki husus daha ilave edeyim :

Güneyde mal bırakıp, Kuzeyde eş değer mal alan Türkler, KKTC hükümetine FERAGATNAME verdiler.

KKTC , bu feragatnamelerle, Rum Hükümetinden niye MAL TAZMİNAT talep etmez.

Rum'un Kuzeyde bıraktığı arsa değeri 150 bin sterling olsun. Müteahit bunun üzerine en az 4x5 20 daire http://xn--yaptı ve150 bin sterling fiyatla sattı,

3000 000 sterling aldı. Arsa bunun 0/0 5 dır.

Bu meblağ TMK niye yatırılmaz.

Kırsal bölgede Rum'un bıraktığı arsa 60 bin sterling.

Buraya yapılan yollarla ,gelen suyla, değer oldu 150 bin sterling. Bundan Capital gain Tax niye alınıp TMK ya yatırılmaz.

Rum'un bıraktığı arsalar 500 000 bin sterling, bunlar üzerine yapılan kumarhaneler, residanslar milyar sterling, satış gelirleri ile yıllık kazançlar niye özel TMK vergisine alınmaz.

TC, şehit aileleri hariç , TC den gelenlere bedava verilen malların değeri, 10 000 stg, ise bunlar bu malları 100 bin sterlinglere satıp, gidip TC apartmanlar kuruyorlar. Bedava aldıkları malın satış vergisi niye 0/0 60 olmasın.

Maraş da, da KKTC yönetiminde ,sahibi olduğu malları İSBAT edenlere iade edersek,

Mülkiyet sorununun önemli bir kısmı ödenmiş olur.

Birde bizim tazminatları talep edersek :

1963, - 1974 maddi manevi zararlar

Sivil çocuk, kadın yaşlı kadınların katledilmesinin yaşam bedelleri

Barış Harekatını savaş tazminatı

AB den yapılan hibelerden payımız

Ambargoların yarattığı zarar ( Rum her teklife 0Xİ der, o KC ni gasp eder, AB üyesi olur, biz ambargo altındayık.)

ALACAKLIYIK.

İSTEMESİNİ BİLMEZSEN KİMSE SANA GEL VEREYİM DEMEZ.

(Yücel Dolmacı)





Anlaşıldı, Ekim seçimlerini en çok hamaset yapıp, en çok Hristodulidis’e çakan kazanacak zannediliyor. Suçlama oyunu ve kılçıksız siyaset.

(Ulaş Barış)