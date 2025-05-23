Pınarbaşı köyü sakinleri fotoğrafta görülen yolun halinin uzun bir süreden beridir böyle olduğunu belirterek, bu yolda araç kullananların adeta canları avuçlarında yolculuk yaptıklarını ifade ettiler.

Yolda birçok yerde böyle çökmeler yaşandığını söyleyen bölge sakinleri “Bu yolun çökme bu şekilde çökmesinin en büyük sebeplerinden biri dağdaki taş ocaklarından kum ve çakıl taşıyan kamyon tarzı ağır araçlardır. Zira bu yoldan belki de her gün onlarca kamyon geçiyor” dediler.

Kamyonların taşıdıkları yüklerin normalin çok üzerinde olduğu için bu şekilde çökmeler olduğunu iddia eden vatandaşlarımız “Tabi zamanında yol yapılırken gerekli denetimler yapılmadığı için de dökülen kalitesiz asfalttan dolayı yol bu hale geldi” dediler.

Bu yolu kullanan veya kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen duyarlı bölge sakinleri bir kazanın yaşanmadan bu yola müdahale edilmesinin şart olduğunu sözlerine ekleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.