ASİMETRİK POLİTİKALAR :2

Türki Devletlerin 5 i de Güney Kıbrısda Elçilik açtılar ve Türk Devletleri Birliğini sabote ettiler.

Nedenleri :

AB nın vereceğı 12. 5 milyar Avroyu, Güney Kıbrıs veto etmesin diye.

Bu ülkelerde yönetimler OLİGARŞİ dır. Bir aile yönetir. 12.5 milyarı beşe bölseniz bu miktar, bu ailelerin dişlerinin kovuğunu doldurmaz. Halk konulardan habersizdir. Muhalefet yoktur. Eleştiri yoktur.

Bu ülkeler Rusya ile Çin arasında sıkışmış vaziyettedirler.

Rusya dan bağımsızlıklarını Gorbaçov dönemi aldılar. Rusyanın baskısı altındadırlar.

Nüfuslarının 0/0 20 ye yakını Rustur.

AB ile sınırları yoktur.

Sonuç olarak Ukraynadan ,hem ekonomik, hem jeo politik hemde askeri yönden çok zayıftırlar.

UKRAYNADA YAŞANANLARI GÖRMÜYORLAR.

Ne yaptılar, Ukrayna'da mağlup olmuş , Ukraynanın, toprak ve kaynaklarını kaybetmesine sebep olmuş AB yi seçerek , kendilerini büyük bir riske attılar.

Çünkü Reel politika üretecek Devlet Adamları artık Dünyada yok.

HAM HUM ŞARALOP Politikacıları revaşta!!!

(Yücel Dolmacı)

Amerikan köpeğinin eli ile maşalar kullanılarak Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve o dönemin Türkiye halkı tarafından emperyalizmin elinden kurtarılan ve neticesinde cumhuriyet kurularak taçlandırılan ülke olan Türkiye Cumhuriyeti yıllar sonra aynı emperyalistler tarafından içten ve dıştan yıpratılarak göz göre göre, yaşaya yaşaya, koklaya koklaya, yıkıma doğru götürülüyor.İnsan olarak bireysel çıkış yapabilcek(Atatürk gibi) ve toplumu hareketlendirecek olanları kodese tıktırıp parasal olarak maddi gücün sıfırlanması için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ülkenin bütün kurumlarını da ele geçirdiler ve dikensiz gül bahçesine çevirmiş durumdadırlar.

Demek ki Atatürk , Cumhuriyeti kurmuş olsa bile birgün yine aynı tehlikenin geri dönebileceği öngörüsüyle " Gençliğe Hitabe" yi kaleme almıştı.

Peki bütün bunlar yaşanırken biz ne yapıyoruz?

"Dur bakali ne olecak" dan başka...

(Hasan Mullaoğulları)

Söz konusu Kuzeydeki Rum malları (1milyon 473 bin dönüm)ile Güneydeki Türk malları (455 bin dönüm).Güneydeki Türk malları için feryat edenler aradaki 1 milyon dönüm arazinin farkını ne ile ne zaman ödediler? Camiler külliyeler yapmakla maaşlı imamlar atamakla adaleti sağlamak bir yana apaçık adalete ihanet ediyorlar. Bankadan 100 dolar çalan hırsızın namaz kılıyor diye 50 doları hiçbir adalet önünde bağışlanmaz.

(Kubilay Merttuna)

Dünyanın tüm dillerinde en güzel sözcüktür barış; en kutsal eylem, en iyileştirici değer ve en umut dolu gelecektir.

Bugün Türkiye, tarihinin en önemli eşiğinde duruyor.

Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve bölünmezliği ne kadar kıymetliyse, Kıbrıs’ın bütünlüğü de o kadar değerlidir.

Kıbrıslı Türkler, bölünmüş bir ülkenin eşiti olamaz.

Ortak bir yurdun kurucu öznesidir...

Barıştan değil, statükodan korkalım. Çünkü asıl tehdit, bugünkü parçalanmışlıktır.

(Cenk Mutluyakalı)