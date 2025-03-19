ÇANAKKALE ve ÇAPA TIP'IN TARİHİNDEN.:

Çanakkale Savaşları tüm şiddeti ile devam ederken cephede hekim sıkıntısı doğar. Ülke de ayni sıkıntı vardır. Bu şartlar altında Tıp fakültesi öğrencileri mart ayında erkenden mezun edilip cepheye hekim olarak gönderilir. Çoğu orada şehit olur.

Buraya kadar anlattığım herşey normal gelebilir. Esas olansa bundan sonrası...

Fakülte yönetimi bu yaşanmışlığın anısına bir karar verdi ve 5 ile 6ncı sınıflar arasındaki yaz tatilini kaldırdı. Böylelikle mezunlarını Mart ayı içinde vermeye başladı.

Bu gelenek 1982 ye kadar sürdü. Malesef o dönemin yönetimi bu güzel ananevi geleneği bozdu.

Çapa mezunu her hekim büyüklerinin bıraktığı bu gururu da, geleneksel ananenin bozulmasından dolayı duyduğu üzüntüyü de bir arada yaşamaya başladı.

(Bülent Dizdarlı)

Farkında olabiliyor muyuz?

Kıbrıs Türk halkı çok özel çok az halkın verdiği mücadele sonucunda bugünkü duruma geldi.

İngilize boyun eğip toprağını terk etmedi. Rumun baskısı ve 11 yıl süren şiddetine karşı dimdik birlikte hareket ederek dininden dilinden milletinden asla geriye düşmedi.

Can verdi direndi, kan döktü direndi, evsiz barksız kaldı, aç susuz kaldı direndi ve ayakta durdu. Bir Akdeniz insanıdır Kıbrıslı Türk. Erken kızar erken parlar ama kin dutmaz küs kalmaz. Laik demokratik ve insan haklarından ödün vermez. Kumarı bilmezdi, esrarı eroini tanımazdı, insan ticaretinden anlamazdı, rüşvet nedir bilmezdi. Sakin sesiz bir yaşamda neyi varsa onunla memnun olandı. Haset etmez, göz koymaz insan dostluğuna önem verirdi.

Şimdilerde hepsini görüp yaşıyor. İnsan kaçakçılığı, kumar fuhuş uyuşturucu günlük hayatının içinde değil tam dibinde yaşanıyor. Fikirler değişti, insanlar değişiyor, hırs gözleri kör ediyor, dostluk bitmiş "Bana ne" başlamış.

Ama bir gerçek var ki bu yasamı bize empoze etmeye çalışanlara hiç dur diyemeyecek kadar en güçsüz dönemlerden geçiyoruz. Bu nereye kadar sürecek? Zaten azınlık durumdayız. Bence tüketilmeden uyanmanın ayağa kalkmanın el ele vermenin tam da zamanı şimdi. Yarın çok geç olacak. Toplumsal bütünlüğümüz maldan da, paradan da makam ve her türlü çıkardan da daha önemli, çünkü çocuklarımıza torunlarımıza bırakabileceğimiz tek ve en değerli şey insanca kardeşçe birlikte yaşama bilincidir.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Halkın Partisi olarak, Kıbrıs sorununun mevcut durumunun sürdürülemeyeceğini defa defa dile getirdik. Ayrıyeten kategorik olarak federal bir çözüme karşı olmadığımızı da bir çok kez ifade ettik. (bunları başından belirteyim ki gereksiz tartışmalara vesile olunmasın)

10 yıldan beridir Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik alternatif bir yöntem öneriyoruz. İlk başta buna burun kıvıranlar ile hiç bir fikri olmayıp ezbere konuşanların bugün gelinen aşamada bunu sahiplenmesi bizce önemlidir.

Bilindiği üzere federal temelde görüşme noktasında ortak bir zeminden söz edilemiyor. Bu, BM Genel Sekreteri tarafından da belirtilmişti.

Hal böyleyken, sırf ortak zeminden söz edilemeyen bir ortamda, “bu şekilde kalsın, böyle tamamdır” denilemez.

Yıllardır söylediğimiz üzere, Kıbrıs’ta ÇÖZÜM İÇİN çözümden önce iş birliği modelinin hayata geçirilmesi, taraflar arasında yıllardır eksik olan ‘birlikte bir şeyleri başarabilme’ pratiğini geliştirecek, taraflar arası güveni artıracak ve karşılıklı bağımlılığa dayalı adımları atmaya yarayacaktır.

Evrimsel bir modeli içeren bu kavram, günün sonunda bizi, tarafların tercih edeceği herhangi bir modelde çözüme götürecektir.

Umarım başlaması olası bu süreç, Kıbrıs’la ilgili tüm tarafların samimiyetle hareket etmesine vesile olur.

(Aral Moral)

Bıktık !!!

Trafikten, kazalardan, dikkatsizce araç kullanıp trafik kazası yapanlardan...

Yeter artık !!!

Gittikçe daha geri zekalı bir toplum olma yolunda hızla ilerlerik!

(Halil Tunç)