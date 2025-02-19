Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin güçlü birliklerinden biri olan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nde gelecek ay sonunda yapılması planlanan seçimli genel kurul için kulislerin yapılmaya başlandığı bildirilmekte.

Aldığımız bilgilere göre, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 22 Mart’ta gerçekleştireceği genel kurul seçimleri öncesinde, mevcut başkan Mustafa Naimoğulları’nın yeniden aday olacağı iddia edildi.

Uzun yıllardır sektörün içinde aktif rol oynayan ve üreticilerin sorunlarına çözüm arayan Naimoğulları’nın, ülkenin tüm bölgelerinden güçlü destek aldığı öne sürülüyor.

Seçim süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Naimoğulları’nın karşısına bir rakip çıkıp çıkmayacağı da netlik kazanmış değil. Aldığımız bilgilere göre, Güzelyurt’tan bazı hayvancıların başkan adaylığı konusunda nabız yokladıkları bildirilirken, son kararlarını Mart başında verecekleri bildirildi.

Hayvan üreticileri ve yetiştiricilerinin, sektörün geleceğini şekillendirecek bu seçimde önemli kararlar alınacağı gelen bilgiler arasında yer almakta.