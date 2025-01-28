"Seni asla bırakmam"

Siyasetci de söyler, iş sahibi de söyler, kadın erkeğe, erkek kadına söyler. Ustabaşı işçisine söyler, insanoğlu vatanına söyler.

Söyler de söyler.

Ama biri var ki bir söyler pir söyler.

Analar.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Demek ki neymiş, dürüst ve adil yönetirseniz, ilkeli durursanız, şeffaf olur ve yandaşlarınızı değil toplumu düşünürseniz, az zamanda iyi işler yaparsınız.

Gazimağusa Belediyesi buna en iyi örnektir. İki yıl önce 181 milyon TL borçla devraldığı belediyeyi, düzlüğe çıkardı, Dr. Süleyman Uluçay…

Umarım, Gazimağusa Belediyesi örneğinde gördüğümüz ilkeli, şeffaf, bilimsel ve planlı yönetim anlayışı merkezi düzeyde başarılır.

Vizyonlu insanları başa getirerek.

Seçimlerimiz hayatımızdır.

Unutmayalım!

(Cenk Mutluyakalı)

ÇALINTI ARABA PANİĞİ: Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın, Mecliste yaptığı bir konuşmada son 2 buçuk yılda ülkeye getirilen 61 aracın çalıntı olduğunun saptandığını açıklaması galerilerden ikinci el ithal araç alanlarda haklı bir panik ve kuşku yarattı.... "Benim kullanımımdaki bu araba da acaba çalıntı mı?" diye... Bakanın "Bir mekanizma kurduk, bu sayede ülkeye getirilen çalıntı araçların sayısında ciddi azalma oldu" demesi de oluşan paniği ve kuşkuyu dağıtamıyor... Çünkü çalıntı araç sayısında azalma var, ama organize hırsızlığı tümden durdurma yok... Anlaşılan durum budur... Mekanizmadan çalıntı arabaların yine sızabileceği anlaşılıyor... Bakalım durdurulamayan çalıntı araba piyangosu kime çıkar artık!... Ülkemizin korsanların seçtiği çalışma ve rant alanlarından birine dönüşmesi gerçekten çok üzücü... KKTC'yi itibar kaybına uğratma adına elden gelen yapılıyor kanunsuzlar ve doyumsuzlar tarafından..

(Ahmet Tolgay)

Şu dünya çamaşır makinasına bi sığabilse..

Önce önyıkama gözüne insanlığı koyup adaletsizlikten, ana yıkama gözüne sevgiyi koyup tüm kötülüklerden kurtulabilsek.

Son durulama suyuna merhameti koyup tüm kalpleri yumuşatabilsek. En son tüm kirlenmişliğinden sıkıp dünyayı yeniden yerine asabilsek..

(Emirali Tatlıdil)