Trafikte Kara Tablo

Bu ülkede trafik nereye gidiyor?

Son bir haftada:

80 trafik kazası

2 ölüm

24 yaralı

9 sürücü tutuklandı

253 araç trafikten men edildi.

Ülkeyi yönetenler hiç rahatsız olmuyor mu?

(Ülker Fahri)

DEHŞETLİ KABUSLU YORUM

Olmaz böyle bir kâbus. Allaha şükür rüyaymış. Gerçi kan ter içinde tansiyonum 17 de uyandım ama madem rüyaydı geçti gitti.

Ne mi rüya gördüm?

Anlatayım.

Cumhuriyet meclisi toplanmış. Hararetli heyecanlı ve çok istekli 50 vekil çalışarak sabahın ilk ışıklarında "NERDEN BULDUN YASASINI" geçirmişler. Ben de o saate kadar uyumamış yasanın sonucunu beklemişim. Sonra huzurlu bir şekilde yatmışım.

Üc gün sonrs kapı çalınmış sabah kalkıp açtığımda bir de ne göreyim 1 bayan 1 erkek siyah takım giymişler ellerinde birer dosya, "Biz maliye bakanlığı denetleme kurulundan müfetişleriz" deyip kendilerini tanıştırdılar. Ee devlet ise, hele de maliye ise boynumuz kıldan ince. Buyur ettik ve sorgulamaya başlamadan "haksız kazanç ve belgeleyemediğiniz ne varsa devlet el koyar" diye başladılar. Çok da iyi gittik aslında. Vallahi nemelazım dört dörtlük devletin hakkını koruyan memurlar. Her şey iyi gitti. Kapidaki Renault 12 nin römerkunun belgesi yok, kimden aldık kim yaptı kaça mal oldu hiç kayıt yok. Memur bunu kırmızı kalemle yazdı. Sonra bisikleti sordular onunda durumu römork gibi, onu da kırmızı ile yazdılar. "Neden kırmızı ile yazdınız "diye sordum ve cevabını da aldım "Haksız kazanç kategorisine girer devlet bunlara el koyar" dediler ve teşekkür edip gittiler. Nasıl ter bastı, nasıl boğazımı biri sıkar gibi nefesim daraldı bilemezsiniz, gitti bizim bisiklet ve römork endişesi ile. Kan ter içinde uyandım bu kabustan. Oh rüyaymış. Şimdi içime bir kurt düştü ansızın meclis toplanırsa ve rüyam gerçek olursa ?

(Hüseyin Cumaoğlu)

Ongun bey “İdeal Kadın” imgesinden ötesini “Hayal edecek” kadar öngörülü biriyse ve bir gazetecinin yargılanma sürecinde “Bir hayali kadının namusu” üzerinden cinsiyetçi söylemlerle SİYASET yapıyorsa, kendisi ne “İdeal erkek”tir, ne de “İdeal Siyasetçi”dir! Kadınların namusu, kadınların kimliği üzerinden “İroni” yapan bu milletvekilini kınıyorum!

(Bahar Sancar)

VEBAL: Güney'e geçiş kapısındaki yığılmalar sırasında TV ekranına yansıtılanlardan birisi "maaşımın yüzde 85'ini Güney Kıbrıs çarşısında harcarım" diyor... Onun gibi düşünen ve yapan çok kişi var... Ve KKTC'deki denetimsiz aşırı pahalılık yüzünden sayıları da gittikçe artmaktadır bunların... KKTC'nin bekasından, ekonomisinden, ticaretinden ve maliyesinden sorumlu olan herkesi düşünmeye ve önlem almaya yöneltmesi gereken bir durum... Ama "kimin umurunda?" modundayız hâlâ.. Bu tüketicinin akın akın Güneye akışının nedenleri de bellidir, çözümü de bellidir.. Kendi özel çıkarından başka bir şeyi düşünmeyen bir grup bencil vurguncu, KKTC ekonomisinin Güney'e kaymasını tüketiciyi kazıklama yöntemi ile boyuna kışkırtmaktadır... KKTC çarşısını kaçılması gereken yangın yerine dönüştürdüler... Ve bu yangında yanmaktan başka seçeneği olmayanlarımızı acımasızca sömürmektedirler.. Bunu yapanların da, buna seyirci kalan sözde sorumlu basiretsizlerin de büyük vebali vardır...

(Ahmet Tolgay)